كوليبالي: سعيد بمتابعة الكبار لي وأسعى لأكون الأفضل

كاليدو كوليبالي نجم دفاع فريق نابولي يكشف عن وجود العديد من العروض من كبار أوروبا له ويؤكد أنه يريد أن يستمر في التطور ليصبح ضمن الأفضل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف اللاعب السنغالي كاليدو كوليبالي نجم دفاع فريق نابولي عن تلقيه العديد من العروض للرحيل عن البارتينوبي في الفترة المقبلة كلها من فرق كبيرة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أنه يسعى ليتطور بشكل أكبر وأن يكون أفضل في كل مناحي طريقة لعبه في الفترة المقبلة.

وقال: "مستقبلي؟ لا أعرف إذا كنت واحد من أقوى المدافعين المتواجدين في الوقت الحالي، لكنني دومًا ما أحاول أن أمنح فريقي أقصى ما لدي".

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وأضاف: بما أنني هنا فأنا أحاول دومًا أن أستمر في النضوج والتحسن وأنا في نابولي، لدي الكثير من الأمور التي تمنحني الدوافع لذلك".

وأكمل: "أنا سعيد لوجود العديد من الأندية الكبيرة التي تتابعني لكنني أريد أن أظهر أنني في مستوى جيد ضمن الأفضل في العالم وأريد أن أظهر ذلك في المستقبل".

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جدير بالذكر أن كوليبالي كان قد عانى من الإيقاف في الفترة الماضية مع فريق نابولي على إثر أحداث مباراة فريقه أمام إنتر في الشهر الماضي.