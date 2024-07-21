كالافيوري في ورطة .. صديقة الإيطالي تورطه مع آرسنال بسبب حساب وهمي!

الأنباء تشير إلى اقتراب حسم الصفقة

تعرضت صديقة نجم بولونيا ريكاردو كالافيوري بينيديتا بومي لموقف محرج يورط اللاعب قبل ساعات من إتمام انتقاله المرتقب لصفوف آرسنال.

وأكدت "سكاي" وعدة مصادر مطلعة توصل آرسنال لاتفاق مع بولونيا لضم المدافع الشاب مقابل 45 مليون يورو بالإضافة لمبالغ إضافية في شكل حوافز ومكافآت متعلقة بالمشاركات، لتقترب الصفقة من الحسم عقب تعطل لأسابيع.

ونشر حساب يحمل اسم صديقة اللاعب على تيك توك رسالة تعلن فيها انفصالها عنه بسبب فيديو منتشر له، وكتبت أنها تتمنى له التوفيق في آرسنال، لتعلن بشكل غير رسمي انتقاله لصفوف النادي اللندني.

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بومي نشرت عبر خاصية "ستوريز" على حسابها على إنستجرام أنها لا صلة لها بحساب تيك توك الذي نشر تلك الرسالة وأنها لم تنفصل عن كالافيوري، وطالبت صاحب الحساب بمسحه وإلا قد يتعرض للمقاضاة قانونياً.

وبزغ مدافع بولونيا بشكل قوي مع ناديه الموسم الماضي الذي توجه بالتأهل لدوري أبطال أوروبا، واستمر في التألق هذا الصيف بصفوف المنتخب الإيطالي بأمم أوروبا 2024 حيث حجز مقعده بالتشكيل الأساسي للأتزوري.