كاكا: نيمار يمكنه التتويج بالكرة الذهبية 2020

الأمر يتوقف على أن يحصد باريس لقبًا كبيرًا..

يؤمن كاكا، أسطورة الكرة البرازيلية، بأن مواطنه نيمار، لاعب باريس سان جيرمان، يمتلك حظوظًا كبيرة للتتويج بلقب الكرة الذهبية في عام 2020 شريطة تتويج ناديه ببطولة كبيرة.

أحد الأسباب التي أدت إلى رحيل نيمار عن برشلونة في السابق كان حلمه بالتتويج بالكرة الذهبية والذي كان صعبًا في ظل وجوده كنجم ثانٍ خلف الأسطورة ليونيل ميسي.

لكن رغم ذلك لم تسر الأمور بشكل طيب معه منذ وصوله إلى باريس، فكثرة الإصابات مع خيبات الآمل الأوروبية وقفت حائلًا أمام ازدهار موهبة النجم البرازيلي بالشكل المأمول.

المزيد من الفرق

نيمار ينجو من الإيقاف رغم واقعة مونبلييه

كاكا، والذي توِّج بالكرة الذهبية عام 2007 إبان تألقه مع ميلان، قال في تصريحات للصحافة "هل يمكن لنيمار الفوز بالكرة الذهبية 2020؟ إنه من أفضل اللاعبين في العالم، لا شك في ذلك.".

كما أضاف "ما يحتاجه الآن أن يتحصل على بطولة كبيرة مع فريقه ويكون من أبرز المساهمين في هذا الإنجاز، حينها ستفتح أبواب الجائزة له.".

واعتزل كاكا كرة القدم عام 2017 واختفى عن الأنظار منذ ذلك الحين، لكنه في حواره اليوم أكد أنه سيعود ولكن ليس قريبًا للعمل إما كمدير رياضي أو مدير فني.

صاحب الـ37 عامًا اختتم تصريحاته بقوله "سأعمل مدير رياضي أو مدير رياضي، هذا ما سيحدث في المستقبل ولكن لن يكون اليوم، لا يزال أمامي الكثير لتعلمه في هذه المجالات ثم أرى ما هي الفرص المتاحة لي.".

يذكر أن كاكا كشف أيضًا عن تمتعه بعلاقة مميزة مع ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، وأن الأخير يسديه عديد من النصائح، فالثنائي عملا سويًا خلال فترتهما المشتركة في ميلان.