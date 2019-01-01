كاف يعلن: بطل الكونفدرالية ووصيفه سيشاركان بدوري أبطال إفريقيا

نظام جديد من الاتحاد الإفريقي بالبطولات

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مشاركة بطل كأس الكونفدرالية الإفريقية، ووصيفة للموسم الجديد، في بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم التالي.

جاء ذلك على هامش إجراء الاتحاد الإفريقي قرعتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية مساء اليوم الأحد.

الاتحاد الإفريقي قرر مشاركة الفريق المتوج ببطولة كأس الكونفدرالية للموسم المقبل، رفقة وصيفه في بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم التالي.

بطل الدوري المصري يواجه ممثل جنوب السودان نادي أطلع بره 🇸🇸



وصيف الدوري المصري سيواجه دي كاديها الصومالي 🇸🇴 pic.twitter.com/bAvSlEWyiQ — جول مصر (@goaleg) July 21, 2019

وتم الإعلان عن قرعة بطولة كأس الكونفدرالية اليوم، حيث يلعب الفريق صاحب المركز الثالث بالدوري المصري "لم يتم تحديده"، أمام الفائز من موجاديشيو الصومالي وماليندي التنزاني.

بينما سيلعب المصري البورسعيدي أمام فريق إيتوال دو جونجو الكونغولي، في الدور التمهيدي لبطولة الكونفدرالية.

كما تم إجراء قرعة بطولة دوري أبطال إفريقيا، ويواجه بطل الدوري فريق اطلع برة من جنوب السودان، بينما سيلعب وصيف الدوري أمام كاديها الصومالي.