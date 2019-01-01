"كاف" يحدد قراره النهائي في أزمة الزمالك وجينيراسيون

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يكشف عن قراره النهائي بشأن مباراة الزمالك المصري وجينيراسيون فوت السنغالي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن قراره النهائي بشأن أزمة مباراة الزمالك أمام نظيره جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ ٣٢ من دوري أبطال إفريقيا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت تقارير صحفية عديدة، حيث قرر الاتحاد الأفريقي أن يعيد المباراة بين الفريقين لاحقًا.

وبحسب ما ذكرت التقارير فالقرار قد جاء عقب دراسة لكافة التفاصيل الخاصة بالمباراة، ووجود أخطاء من قبل كل الأطراف المعنية.

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وكان الزمالك قد طلب نقل المباراة لملعب برج العرب بسبب الموافقات الأمنية، بينما رفض الفريق السنغالي خوض المباراة على ملعب غير القاهرة لعدم تبليغه قبل المهلة القانونية.

وحضر الزمالك لملعب برج العرب في الإسكندرية بموعد المباراة وقام المراقب بإعتبار الفريق السنغالي منسحبًا بعدما لم يحضر.

جدير بالذكر أن قرعة دور الـ١٦ من المفترض أن تقام غدًا في العاصمة المصرية القاهرة وهو ما يفتح الباب أمام أزمة جديدة بشأن تصنيفات الفرق المشاركة.