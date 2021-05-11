كافاني يمهّد الطريق لمانشستر يونايتد لضم سانشو

كشفت عدة مصادر صحفية إنجليزية أن تجديد عقد المهاجم الدولي الأوروجوياني إدينسون كافاني يمهّد لمانشستر يونايتد الطريق نحو التعاقد مع جناح نادي بوروسيا دورتموند جادون سانشو.

ومنذ أيام، أعلن نادي مانشستر يونايتد اليوم عن تمديد عقد لاعبه الأوروجوياني إدينسون كافاني القادم من صفوف باريس سان جيرمان.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي قبل أيام، وأكد من خلاله أن كافاني كان إضافة قوية للغاية للفريق خلال الموسم الجاري.

ماذا يعني تجديد كافاني بالنسبة لانتقالات مانشستر يونايتد؟

بحسب ما ذكر البيان الرسمي لمانشستر يونايتد والذي صدر عبر الموقع الإلكتروني للنادي فعقد اللاعب الجديد يبقي عليه في صفوف الشياطين الحمر حتى نهاية الموسم المقبل.

سجل نجم باريس سان جيرمان السابق 15 هدفًا في 35 مباراة منذ انضمامه إلى يونايتد في صفقة انتقال حر في أكتوبر الماضي، حيث جاءت أربعة من أهدافه عبر ذهاب وإياب الفوز الأخير للنادي في نصف نهائي الدوري الأوروبي أمام روما.

كان من المعروف سابقًا أن كافاني كان حريصًا على مغادرة مانشستر يونايتد والعودة إلى أمريكا الجنوبية هذا الصيف، لكن تحوله في الشكل والإقناع من سولشاير يعني أنه سيبقى الآن مع النادي لموسم 2021-22.

هذا الأمر سيجعل مانشستر يونايتد مكتفيًا ذاتيًا من المهاجمين، وعليه فإن المبلغ الذي كان من الممكن أن يدفع من أجله التعاقد مع مهاجم يمكن استثماره لتعزيز مركز آخر.

هل ينتقل سانشو إلى مانشستر يونايتد؟

ارتبط النجم الإنجليزي الشاب بالانتقال إلى أحد أندية البريميرليج خلال الموسم المقبل، وعلى رأس هذه الأندية يأتي مانشستر يونايتد أبرز المهتمين بخدمات سانشو منذ العام الماضي.

وفيما يخص ذلك السياق، فإن جادون سانشو يعترف بأنه لا يستطيع أن يعرف على وجه اليقين ما يخبئه المستقبل له وأين سيكون في السنوات المقبلة من مسيرته بالتحديد.

وبعد تجديد كافاني سيكون لدى مانشستر يونايتد فرصة من أجل البحث عن جناح واستثمار مبلغ ضخم من أجل ضم هدفه الأبرز منذ عام جادون سانشو.

ما هو موقف دورتموند من بيع سانشو؟

خفّضت إدارة بوروسيا دورتموند مطالبها بشأن السماح لجادون سانشو بمغادرة سيجنال إيدونا بارك خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويستعد الدولي الإنجليزي للخطوة التالية في مسيرته الكروية بعد التألق رفقة دورتموند على مدار 4 سنوات، ووسط ترقب من عمالقة أوروبا بشأنه.

بيع دورتموند لسانشو سيتسبب في تحسن الوضع الاقتصادي للنادي الألماني المتضرر بشدة من كورونا، وهو ما سيسمح لهم بالإبقاء على إرلينج هالاند رغم كل الإغراءات.

هل هناك مهتم آخر بخدمات سانشو غير مانشستر يونايتد؟

ذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن ليفربول قد وضع النجم الإنجليزي الشاب ولاعب بوروسيا دورتموند جادون سانشو كبديل رئيسي في حال رحل محمد صلاح هذا الصيف.

الغياب عن المنافسات الأوروبية سيكبّد ليفربول خسائر مالية ضخمة إضافة إلى تلك التي تكبدها العالم كله بسبب فيروس كورونا، وإضافة إلى ذلك فإن الأوضاع بين كلوب وصلاح لا تبدو على ما يرام.

وحول ذلك قالت صحيفة بيلد الألمانية إن يورجن كلوب المدير الفني للريدز قد يحاول التوقيع مع جادون سانشو إذا غادر محمد صلاح ليفربول هذا الصيف.

إقرأ أيضًا.. سانشو عن ارتباطه بمانشستر يونايتد: أنا سعيد في دورتموند

رسميًا .. مانشستر يونايتد يحل أزمة الهجوم بالتجديد لكافاني!

هازارد ولونجليه ونجوم ليفربول .. الفريق الأسوأ في أوروبا هذا الموسم