كافاني يرفض إنتر بسبب دوري الأبطال

إنتر يواصل البحث عن مهاجم

فيسبوك تويتر هيثم محمد

استمرت معاناة إنتر الهجومية بعد التقارير عن رفض إديسون كافاني ترك باريس سان جيرمان والانتقال للنادي الإيطالي.

وارتبط إنتر بمحاولة ضم الأوروجوياني بعد تفوق يوفنتوس عليه في سباق التعاقد مع روميلو لوكاكو من مانشستر يونايتد، بحسب التقارير.

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وذكرت "لاجازيتا" أن كافاني أخبر إنتر بعد عزمه الرحيل عن بي إس جي بسبب رغبته في المنافسة على دوري الأبطال مع النادي الفرنسي.

وأضاف التقرير أن كافاني اجتمع مع وكيل أعماله وطلب منه شكر إنتر على الاهتمام ورفضه العرض المقدم لضمه هذا الصيف.

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وأفادت تقارير أن إنتر سيوجه أنظاره من جديد نحو دوفان زاباتا، مهاجم أتالانتا، في ظل استمرار بحثه عن رأس حربة.

ويملك إنتر حالياً فقط لاوتارو مارتينيز في مركز قلب الهجوم بعد عرض ماورو إيكاردي للبيع.