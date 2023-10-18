"كاشفًا العيب الأكبر بالنسبة له" .. رودري يرد رسميًا على الانتقال إلى السعودية

حسم قراره بشكل نهائي من الانتقال إلى دوري روشن السعودي

SHAHID

رد النجم الإسباني رودري هيرنانديز، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على "إمكانية" الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الفترة القادمة.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

رودري البالغ من العمر 27 سنة، يلعب في صفوف نادي مانشستر سيتي منذ صيف عام 2019؛ عندما انتقل إليه قادمًا من فريق العاصمة الإسبانية أتلتيكو مدريد.

ورفض رودي في تصريحات مع "El Partidazo de COPE"، السير على خطى الجزائري رياض محرز والإسباني إيمريك لابورت، الثنائي المنتقل في صيف العام الحالي، من مانشستر سيتي إلى الأهلي والنصر السعوديين، على التوالي.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وأعلن متوسط الميدان الإسباني، عدم تفكيره نهائيًا في اللعب بمسابقة دوري روشن السعودي؛ قائلًا: "الطموح أهم عندي من المال".

وأكد رودري، على أنه يرغب في تحقيق المزيد من الإنجازات في مسيرته الرياضية، سواء على المستوى الجماعي أو الشخصي، وعدم الاكتفاء بما حققه مع السيتي مثل محرز ولابورت؛ وهو ما يحفزه للاستمرار في الملاعب الأوروبية.

واعتبر رودري هيرنانديز، أن كرة القدم في المنطقة العربية بصفة عامة، تفتقر للطموح؛ وهو ما يجعله يرفض فكرة الانتقال إلى دوري روشن السعودي، على غرار العديد من النجوم العالميين.

جدير بالذكر أن نجم الأتلتيكو السابق، سجل هدفًا تاريخيًا في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023؛ ليقود مانشستر سيتي للفوز (1-0) على الإنتر الإيطالي، والتتويج باللقب القاري الغالي، لأول مرة في التاريخ.

SHAHID