كأس العالم للأندية، السوبر الإيطالي وبطولات عالمية على أراضٍ عربية

أقيمت بطولات عالمية كثيرة في الوطن العربي في السنوات الأخيرة، أهمها كأس العالم للأندية وكأس السوبر الإيطالي وغيرهم، فما هي هذه البطولات؟

استضافت الدول العربية العديد من البطولات الدولية والأوروبية، من كأس العالم للأندية إلى بطولت السوبر المختلفة في القارة الأوروبية، وتستعد لإستضافة المزيد من البطولات.

قدم الوطن العربي مستويات جيدة من التنظيم لهذه المسابقات، وبعد أن كانت جميع المسابقات العالمية تنظم في أوروبا، أصبحت العديد منها تقام في الوطن العربي، ولعل أبرزها كأس العالم 2022 الذي سيقام في قطر.

وفي هذا التقرير، يقدم لكم جول جميع البطولات الدولية والأوروبية التي أقيمت على أراضٍ عربية.

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كأس السوبر الفرنسي

استضافت المغرب بطولة كأس السوبر الفرنسي في نسخة عام 2011 التي توج بها فريق مارسيليا بعد الفوز على ليل في النهائي بنتيجة 5-4، واستضافت البطولة للمرة الثانية على ملعب طنجة في نسخة 2017 التي جمعت بين باريس سان جيرمان وموناكو والتي انتهت بفوز الأحمر والأزرق بهدفين مقابل هدف.

البطولة الملعب البلد المستضيف كأس السوبر الفرنسي 2010 الملعب الأوليمبي برادس تونس كأس السوبر الفرنسي 2011 ستاد طنجة المغرب كأس السوبر الفرنسي 2017 ستاد طنجة المغرب

كأس السوبر الإسباني

أقيمت النسخة الماضية من بطولة السوبر الإسباني في المملكة العربية السعودية، بمشاركة 4 فرق، استضاف ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية مباراة فالنسيا وريال مدريد في نصف النهائي والتي انتهت بفوز الملكي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ومباراة برشلونة وأتليتكو مدريد التي انتهت بهزيمة الكتلان، ليتأهل للدور النهائي لكأس السوبر البلانكو الذي استطاع الفوز باللقب بعد أن حقق فوز صعب بضربات الترجيح على أتليتكو مدريد الوصيف.

وكان من المقرر إقامتة النسخة الثانية من البطولة بمشاركة أربع فرق هم ريال مدريد وبرشلونة بالإضافة إلى ريال سوسيداد وأتلتيك بيلباو في المملكة العربية السعودية للمرة الثانية على التوالي، وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين الذي ينص على إقامة البطولة في السعودية لمدة ثلاث سنوات متتالية، لكن بسبب جائحة فيروس كورونا التي أجبرت اتحاد الكرة الإسباني على اتخاذ بعض الإجراءات منها إقامة المباريات بدون جمهور، وكذلك إقامة النسخة الحالية من البطولة في إسبانيا بدلاً من السعودية، وسيتم تعليق الاتفاق مع السعودية لمدة عام.

كما استضافت المغرب كأس السوبر الإسباني نسخة 2018، حيث استضاف ستاد طنجه مباراة إشبيليه وبرشلونة التي انتهت لفوز النادي الكتالوني وتحقيق لقب السوبر بعد أن انتهت المباراة بنتيجة 2-1.

البطولة الملعب البلد المستضيف كأس السوبر الإسباني 2018 ستاد ابن بطوطة المغرب كأس السوبر الإسباني 2019 مدينة الملك عبد الله الرياضية السعودية

كأس السوبر الإيطالي

حددت رابطة الدوري الإيطالي موعد السوبر المحلي نسخة 2021، بين يوفنتوس حامل لقب الكالتشيو ونابولي بصفته بطل كأس إيطاليا، احتضنت السعودية السوبر الإيطالي في آخر نسختين من كأس السوبر الإيطالي موسم 2019 والتي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية وتوج السيدة العجوز بعد الفوز على ميلان بهدف دون رد، ونسخة 2020 التي استطاع لاتسيو التفوق على اليوفي والتتويج باللقب.

لكن، لن يقام نهائي كأس السوبر الإيطالي في السعودية كما حدث في النسختين الماضيتين، بل سيقام في إيطاليا في ملعب نادي ساسوولو ،حيث تقرر عدم إقامة المباريات خارج البلاد بسبب جائحة كورونا، التي تسببت في إقامة المباريات بدون جماهير، وسيتم تعليق الاتفاق مع السعودية لمدة عام بسبب فيروس كورونا.

كما استضاف ستاد جاسم بن حمد في قطر نسخة السوبر الإيطالي لعام 2014 ، والتي جمعت بين يوفنتوس ونابولي الذي استطاع تحقيق فوز صعب على البيانكونيري بركلات الترجيح.

البطولة الملعب البلد المستضيف كأس السوبر الإيطالي 2002 ستاد 11 يونيو ليبيا كأس السوبر الإيطالي 2014 ستاد جاسم بن حمد قطر كأس السوبر الإيطالي 2016 ستاد جاسم بن حمد قطر كأس السوبر الإيطالي 2018 مدينة الملك عبد الله الرياضية السعودية كأس السوبر الإيطالي 2019 ستاد جامعة الملك سعود السعودية

كأس العالم للأندية

تعتبر الإمارات أكثر دولة عربية استضافت بطولة كأس العالم للأندية ، حيث استضافت نسختي 2009 و2010، اللذان توج بهما برشلونة الإسباني 2009، وإنتر ميلان الإيطالي 2010، ثم عادت لاستضافة نفس البطولة نسختي 2017 و 2018 اللتان فاز بهما ريال مدريد باللقب لعامين متتاليين.

استضافت المغرب نسختي كأس العالم للأندية عامي 2013 وفاز باللقب نادي بايرن ميونيخ الألماني، وعام 2014 وفاز بها البلانكوس الإسباني، واستضافت قطر البطولة عام 2019 التي توج بها ليفربول بعد الفوز على نادي فلامنجو البرازيلي بهدف دون رد.

وكان من المقرر أن تستضيف قطر البطولة عام 2020 ولكن تم تأجيل فاعليات البطولة لعام 2021 بسبب جائحة كورونا.

البطولة البلد المستضيف كأس العالم للأندية 2009 الإمارات كأس العالم للأندية 2010 الإمارات كأس العالم للأندية 2013 المغرب كأس العالم للأندية 2014 المغرب كأس العالم للأندية 2017 الإمارات كأس العالم للأندية 2018 الإمارات كأس العالم للأندية 2019 قطر كأس العالم للأندية 2021 قطر

كأس العالم 2022

من المقرر أن تستضيف الأراضي القطرية نسخة تاريخية من بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، وهي المرة الأولى التي تستضيف فيها دولة عربية أهم بطولة في العالم، وبدأت قطر منذ فترة طويلة الاستعداد ووضع المخططات كدولة مستضيفة للبطولة.

إذا لم تقرر الفيفا اتخاذ أي إجراءات أو أي تغيير بخصوص نسخة 2022 من كأس العالم أو تغيير مكان إقامتها بسبب فيروس كورونا وإقامة المباريات بدون جماهير، فستحظى دولة قطر والعالم العربي بشرف تنظيم البطولة.