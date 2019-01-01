كاسيميرو يبرز المكسب الوحيد من تعادل ريال مدريد مع بروج

هكذا تحدث صاحب هدف حفظ ماء وجه ريال مدريد

تأسف متوسط ميدان ريال مدريد كاسيميرو لمشجعي النادي، بعد التعادل مع كلوب بروج بهدفين لمثلهما في المرحلة الثانية لدوري مجموعات أبطال أوروبا، لكن في الوقت ذاته، أثنى على ردة فعل رفاقه بعد التأخر بهدفين نظيفين.

وتقدم الفريق البلجيكي بهدفين عن طريق مهاجمه النيجيري إيمانويل دينيس قبل الذهاب إلى غرفة خلع الملابس بين الشوطين، قبل أن يُصحح سيرجيو راموس الأوضاع بتسجيل الهدف الأول بضربة رأسية عند الدقيقة 73، ثم تبعه كاسيميرو بنفس الطريقة قبل إطلاق صافرة النهاية بأربع دقائق.

وبعد المباراة قال صاحب هدف التعادل لصحيفة "ماركا". "بعيدًا عن الأشياء السيئة، فالشيء الجيد في هذه المباراة ردة فعلنا، نحن نلعب في بطولة مهمة، ولا توجد مباراة سهلة في الأبطال".

وأضاف "المباراة تعقدت بعد تأخرنا 2-0، وعندما تتأخر في مباراة كهذه يتضاعف الضغط وقد ينتهي بك الأمر لارتكاب أخطاء، لكننا وجدنا الدعم اللازم من الجماهير".

وختم "لم يعد هناك مجال للخطأ، لا يُمكن أن يخسر ريل مدريد أبدًا، وموقفنا ليس مزعجًا في المجموعة".

فقط ليونيل ميسي سجل 6 أهداف في دوري أبطال أوروبا عام 2019 - أكثر من سون الذي سجل 5 أهداف.⚽️



الشمشون الكوري🔥#أوروبا_مع_جولpic.twitter.com/QZUF923X4z — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 1, 2019

وحصد الريال نقطته الأولى في أول مباراتين في المجموعات، بينما ضيفه البلجيكي أضاف النقطة الثانية بعد تعادله مع جالطة سراي في الجولة الافتتاحية، التي شهدت خسارة الميرينجي أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 0-3.