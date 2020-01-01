كاسيميرو: فينيسيوس ليس محبطًا بسبب عدم الذهاب لمنتخب البرازيل

نريد تحقيق كأس العالم..

أشاد كاسيميرو، لاعب ريال مدريد، بمواطنه روردريجو وإسهاماته مع منتخب البرازيل، بينما أكد أن زميله الآخر في الميرنجي، فينيسيوس جونيور، لا يشعر بالإحباط بسبب عدم الانخراط في قائمة السيليساو.

ورغم التألق اللافت للنظر لفينيسيوس في الآونة الأخيرة مع كتيبة زين الدين زيدان إلا أن تيتي لم يقم باستدعائه لتُثار ضجة كبيرة حول الأسباب التي تقف خلف ذلك.

وبالنسبة لكاسيميرو وبما أنه أحد المقربين من فينيسيوس، فإن هذا الاستبعاد لن يؤثر على مسيرة مواطنه كثيرًا، مشيرًا إلى أنه سيعود في كل الأحوال إلى السامبا عاجلًا أو آجلًا.

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نجم الريال في تصريحات للصحافة قال "رودريجو؟ إنه يتمتع بجودة هائلة. فينيسيوس؟ بالطبع إنه يريد أن يكون مع المنتخب، ولكني لا أراه محبطًا، لديه رغبة في مواصلة العمل والتواجد هنا مرة أخرى".

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منتخب البرازيل سوف يلتقي مع نظيره البوليفي في افتتاح مبارياته بتصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أمريكا اللاتينية، في مباراة ستقام كالعادة بدون حضور جماهيري بسبب فيروس كورونا.

وعقّب كاسيميرو على غياب الجماهير بقوله "بالطبع أردنا اللعب بحضور جماهيري لكن هناك بروتوكولات وأرواح معرضة للخطر، لذا علينا أن نتكيف مع ذلك، الصحة تأتي أولًا".

وأتم "البرازيل دائمًا هي المفضلة للفوز بالمباريات، قد تكون هناك بعض المشاكل في التفاهم بين اللاعبين بسبب طول فترة الغياب، ولكن نستطيع الفوز في المباراة".

يذكر أن البرازيل تحمل لقب كوبا أمريكا بعد التتويج بالنسخة الأخيرة التي أقيمت على أراضيها، فيما فشلت كتيبة تيتي بإعادة لقب المونديال إلى بلاد السامبا بعد الخروج من ربع نهائي كأس العالم 2018 على يد بلجيكا.