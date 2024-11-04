فيديو | مهمة ثقيلة تنتظر أموريم.. كاسيميرو ينفجر غضبًا في وجه جارناتشو أمام تشيلسي!

ماذا يحدث في مانشستر يونايتد؟

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر غضب البرازيلي كاسيميرو نجم مانشستر يونايتد من زميله أليخاندرو جارناتشو خلال مواجهة تشيلسي.

وتعادل الفريقان بنتيجة 1-1 أمس الأحد ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 18 نقطة، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الـ13 بـ12 نقطة.

وحسب الفيديو المتداول، فقد حاول جارناتشو مراوغة عدد من لاعبي تشيلسي، لكنه فشل وقطعت منه الكرة، دون أن يظهر رغبة كبيرة في استعادتها، لينطلق بها بيدرو نيتو في هجمة مرتدة للفريق اللندني.

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أعاق كاسيميرو لاعب تشيلسي في نصف ملعب الشياطين الحمر، ليحصل على بطاقة صفراء، بينما كان قد انفجر غضبًا في وجه زميله (الذي لم يقم بدوره كما يجب في اللعبة).

ورحل مدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاج قبل نحو أسبوع بسبب سوء النتائج، ويحتاج الفريق إلى الكثير من العمل مع المدرب الجديد روبن أموريم الذي سيتولى المسؤولية رسميًا اعتبارًا من يوم 11 نوفمبر المقبل.