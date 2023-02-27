كاسيميرو عن احتفاله أمام نيوكاسل: أذهب للحصول على كرة وكأنها طبق عشاء

كاسيميرو منذ انضمامه إلى مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية سجل خمسة أهداف وخمس تمريرات حاسمة في 33 مباراة.

أعرب كاسيميرو لاعب وسط مانشستر يونايتد عن سعادته بالفوز بكأس كاراباو لكنه أصر على أن فريق المدرب إريك تن هاج سيستمر في العمل.

سجل لاعب خط الوسط البرازيلي الهدف الافتتاحي ليونايتد في فوزه 2-0 على نيوكاسل يونايتد على ملعب ويمبلي، مع تسجيل ماركوس راشفورد الهدف الثاني في النهاية بعد أن قام سفين بوتمان مدافع نيوكاسل يونايتد بتحويل الكرة في مرماه.

وأكد كاسيميرو على أنه من الضروري إعادة الشعور بالفوز إلى أولد ترافورد، وأصر أيضًا على أنه وزملاؤه سيواصلون العمل الجاد للتحسين حيث يستهدفون المزيد من النجاح هذا الموسم.

وقال في الإذاعة الإسبانية "ماركا": "يتعلق الأمر بإعادة شعور الفوز إلى النادي، والعودة إلى الفوز إنه أمر مهم للغاية بالنسبة لنا".

وأضاف: "نحن نواصل التقدم مع الكثير من التواضع والكثير من العمل نستمر في الفوز لأننا نعرف قيمة الفوز ونعرف أن الأمر يتطلب الكثير، إنه عمل كثير ولكن بهدوء".

وأوضح لاعب خط الوسط سبب احتفاله أمام الجماهير بهدف التقدم، عندما سئل عما إذا كان ذلك بسبب مرور وقت طويل منذ أن فاز يونايتد بلقب آخر مرة، وأجاب كاسيميرو: "لا، أي شخص يعرفني يعرف أنني أذهب للحصول على كرة وكأنها طبق عشاء، هذه طريقتي الشخصية، ليس الأمر أنها مباراة نهائية، حتى لو كانت مباراة عادية في الدوري الإنجليزي الممتاز، فإن العالم بأسره يعرف أنني أذهب إليها كما لو كانت الكرة الوحيدة".