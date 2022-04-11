كاسيميرو: الصافرات ضد بيل كأنها ضد تاريخ ريال مدريد!

دافع البرازيلي كاسيميرو نجم خط وسط نادي ريال مدريد الإسباني عن زميله الويلزي جاريث بيل، بعد صافرات الاستهجان التي تلقاها من جماهير النادي الملكي.

جماهير ريال مدريد عبرت عن عدم رضاها عن بيل أثناء دخوله إلى ملعب "سانتياجو برنابيو" في الدقيقة 74 من مواجهة خيتافي في الجولة 31 من الدوري الإسباني، وقابلته بعاصفة من صافرات الاستهجان أثناء دخوله إلى الملعب.

ويأتي ذلك على خلفية الحرب الدائرة بين الصحف الإسبانية وبيل، بعد الاتهامات التي وجهت إلى الويلزي بتعمد الغياب عن مباريات ريال مدريد، ثم الذهاب والتألق مع منتخب بلاده.

كيف دافع كاسيميرو عن بيل؟

كاسيميرو ظهر في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ريال مدريد وتشيلسي في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وتحدث البرازيلي الدولي خلال المؤتمر عن صافرات الاستهجان التي أطلقتها جماهير "سانتياجو برنابيو" ضد جاريث بيل.

وقال كاسيميرو: "عندما يتم إطلاق الصافرات على لاعب ما، فأنها تكون موجهة ضدنا جميعًا".

وأضاف: "كرة القدم تتعلق بالآراء، لكل شخص رأيه الخاص، ولكن إذا أُطلقت الصافرات على أحد لاعبي فريقي، لا أوافق على ذلك".

وتابع: "علينا أن ندعمه ونعطي كل شيء في الملعب، لم تعجبني الصافرات ضد بيل، لديه تاريخ كبير مع هذا النادي، وقد سجل أهدافًا في غاية الأهمية".

وأردف: "عندما تطلق صافرات الاستهجان ضد شخص مثل بيل، فإنك تصفر على تاريخ هذا النادي".

واختتم كاسيميرو: "يجب على الجمهور أن يدعمنا، إذا كنا جميعًا معًا فهذا أفضل، نأمل أن يجعل الجمهور شعرنا يقف حتى النهاية، لأن تسعين دقيقة في سانتياجو برنابيو وقت طويل جدًا".

ماذا قدم بيل مع ريال مدريد في موسم 2021-22؟

بدأ بيل موسم 2021-22 بشكل واعد جدًا مع ريال مدريد، بعد أن لعب أول ثلاث مباريات في الدوري الإسباني، لكنه تعرض لإصابة في الركبة في سبتمبر الماضي، أبعدته عن الملاعب حتى ديسمبر 2021.

وبعد عودته مباشرة، تعرض الويلزي للإصابة بفيروس كورونا ثم إصابة في الظهر ليغيب عن الفريق حتى الثامن من يناير 2022.

ولم يدخل بيل خطط أنشيلوتي مرة أخرى خلال الموسم، حيث كان يجلس دائمًا على مقاعد البدلاء، أو يتعرض لإصابات طفيفة تبعده عن التشكيل.

وشارك بيل مع ريال مدريد في مواجهة تشيلسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لمدة أربع دقائق، ثم خاض 16 دقيقة أمام خيتافي.

وفي المجمل، لعب بيل سبع مباريات في كافة البطولات في موسم 2021-22، وسجل هدفًا واحدًا فقط.

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