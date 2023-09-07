كاسيميرو: الحديث عن تدريب أنشيلوتي للبرازيل "عدم احترام!"

تصريحات قوية من البرازيلي

يرى البرازيلي كارلوس كاسيميرو لاعب منتخب السيليساو ونادي مانشستر يونايتد، أن الحديث عن تولي الإيطالي كارلو أنشيلوتي مهمة تدريب المنتخب البرازيلي في الوقت الراهن "عدم احترام".

أتى هذا على هامش تصريحات اللاعب قبيل مباراة البرازيل وبوليفيا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 المقامة في أمريكا وكندا والمكسيك، لحساب الجولة الأولى من التصفيات.

وبرر كاسيميرو وجهة نظره بأن هذا "عدم احترام" في الوقت الراهن للمدرب فرناندو دينيز، الذي على الرغم من كونه مدربًا مؤقتًا خلفًا للراحل تيتي، فإنه لابد أن يحظى بالتقدير الكافي.

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ومن المرجح أن يصل كارلو أنشيلوتي إلى تدريب منتخب البرازيل وفقًا لما أشار إليه إدنالدو رودريجيز رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، على أن تبدأ مهمة الإيطالي في كوبا أمريكا 2024 المقامة في أمريكا.