كاسياس يعد جمهور ريال مدريد بالعودة

هل نرى كاسياس مرة أخرى بقميص ريال مدريد؟

وعد إيكر كاسياس، أسطورة ريال مدريد، جمهور الفريق الملكي بالعودة مستقبلًا إلى قلعة "سانتياجو برنابيو".

كاسياس رحل عن ريال مدريد في 2015 منضمًا إلى صفوف بورتو البرتغالي بعد مسيرة امتدت نحو 15 عامًا.

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وتعرض كاسياس لأزمة قلبية العام الماضي أجبرته على الابتعاد عن المباريات واعتزاله كرة القدم.

ونشر كاسياس صورة عبر حسابه بموقع "تويتر" في ذكرى مرور 5 أعوام على آخر مباراة لعبها بقميص ريال مدريد قبل مغادرته.

وعلّق صاحب الـ39 عامًا على الصورة بقوله: "آخر مباراة في مدريد. يومٌ ما سوف أعود".

The Last Match in Madrid. One day, I will come back! #QuedateEnCasa pic.twitter.com/mFu8WmpCux — Iker Casillas (@IkerCasillas) May 23, 2020

وكان كاسياس قد أعلن رغبته في الترشح لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم ومواجهة لويس روبياليس، إلا أنّ الانتخابات تأجلت بسبب جائحة كورونا.

وتزداد فرص كاسياس في الفوز بالانتخابات بعد الأزمات المتلاحقة لرئيس الاتحاد، إذ يواجه روبياليس تهمة تزوير أوراق رسمية بجانب اتهامه باغتصاب امرأة في 2017.

جدير بالذكر أنّ الحكومة الإسبانية منحت الضوء الأخضر لعودة الليجا في أي وقت بعد 8 يونيو وتشير التقارير إلى إمكانية استكمال المسابقة إما في 12 أو 19 من الشهر المقبل.