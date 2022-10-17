كاسياس يثير الجدل من جديد: أحتاج فالفيردي في حياتي

إيكر كاسياس، أسطورة ريال مدريد، لا يتوقف عن تغريداته المثيرة للجدل في الآونة الأخيرة، وأحدثها استهدف فيديريكو فالفيردي نجم النادي الملكي.

يواصل إيكر كاسياس أسطورة نادي ريال مدريد الإسباني إثارة الجدل في الآونة الأخيرة عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

كاسياس نشر تغريدة جديدة مثيرة للجدل، استهدفت الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي نجم وسط ريال مدريد، بعد تألقه المثير للإعجاب في الكلاسيكو أمام برشلونة.

ماذا حدث؟

ريال مدريد حقق الفوز على برشلونة عصر الأحد 16 أكتوبر، بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب "سانتياجو برنابيو"، وسجل فيها فالفيردي هدفًا، وقدم تمريرة أدت إلى ركلة جزاء، ليحصل على جائزة رجل المباراة.

وبعد اللقاء، نشر كاسياس تغريدة قال فيها: "أريد فالفيردي في حياتي"، ليثير أسطورة النادي الملكي الجدل من جديد.

تغريدة كاسياس حصلت على أكثر من 138 ألف إعجاب، بالإضافة إلى إعادة تغريدها أكثر من ثمانية آلاف مرة.

وتباينت ردود الفعل بين السخرية من كاسياس بسبب منشور المثلية الشهير، والخوف على فالفيردي من نوايا "القديس".

كيف يستمر كاسياس في إثارة الجدل؟

الحارس الإسباني المعتزل نشر قبل عدة أيام تغريدة كتب فيها: "آمل أن يحترموني، أنا مثلي"، قبل أن يتراجع ويحذفها بعد عدة ساعات.

كاسياس أكد في وقت لاحق أن حسابه الرسمي على "تويتر" تعرض للاختراق قبل أن يستعيده من جديد، ويعتذر للجميع عن تلك التغريدة.

ومنذ ذلك الوقت، زاد نشاط كاسياس على حسابه بشكل ملحوظ، حيث ينشر تحديثات بشكل شبه منتظم يوميًا، بعدما كان حسابه يظل لعدة أيام دون أي منشورات جديدة.