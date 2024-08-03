كاسياس يثير الجدل مرة أخرى .. والسبب لقاء مع ممثلة إباحية!

أسطورة كرة القدم انفجرت علاقاته بعد الاعتزال

شوهد أسطورة ريال مدريد ومنتخب إسبانيا إيكر كاسياس برفقة الممثلة الإباحية الناشطة على موقع "أونلي فانز"، كلوديا بافيل وهما يسيران ويتناولان الطعام معًا في مقاطعة جيرونا بإقليم كتالونيا.

يبدو أن لاعب كرة القدم مهتم بنجمة "أونلي فانز" حيث ضغط على زر الإعجاب أكثر من مرة على الصور الموجودة بملفها الشخصي على الموقع.

الصحفي الإسباني خافيير دي هويوس أكد أن كاسياس "يملأ حساب إنستجرام الخاص بالفتيات اللاتي يحبهن بالإعجابات".

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وليس كاسياس أول من يرتبط به اسم كلوديا بافيل، بل إن اسم لاعب كرة القدم كيتا بالدي، والمطرب أوزونا، قد ارتبط بها في السابق أيضًا.

صحيفة "سبورت" تشير إلى أن الموعد الغرامي السري الذي كان بين كاسياس وبافيل كان يوم الخامس والعشرين من مايو، ويؤكد دي هويوس أنه اللقاء الأول بين الطرفين، واشتمل على قبلات واستغرق مدة ساعتين!.