اتهامات لريال مدريد بالتستر عليه

وسط الأنباء حول رغبة إيكر كاسياس في الترشح لمنصب رئيس الاتحاد الإسباني، تخرج معارضة عنيفة لهذه الخطوة والتي تؤكد أنه سيكون نسخة أخرى من الرئيس الموقوف لويس روبياليس.

الرئيس السابق ترك منصبه بسبب فضيحة تقبيل اللاعبة جينيفر هيرموسو على منصة التتويج بكأس العالم للسيدات، ليطمح كاسياس في خلافته، ولكن هناك حملة هجوم ضده، بدأت بنشر مجلة "سيمانا" يوم الثلاثاء الماضي تقريرًا عن علاقته بعارضة الأزياء ماريا خوسيه سواريز، مع أنباء تخص علاقة أخرى بممثلة أفلام إباحية وهي كلوديا فايل.

ومن جانبه قال الصحفي الإسباني كيكو ماتاموروس في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو":"في ريال مدريد قاموا بالتستر على كل شيء، خيانات ومخالفات مرور وأمور أخرى، لأنه كان رمزًا للنادي".

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وأضاف:"الآن هو يريد أن يكون رئيسًا للاتحاد الإسباني، ولكن مهلاً، سيكون نسخة أخرى من لويس روبياليس، كيف تكون رئيسًا بهذا السلوك؟".

ومن جانبه لم يرد كاسياس على هذه التصريحات حتى الآن، ولكن هناك اتهامات قاسية تلاحقه في كل مكان، خاصة الأنباء حول علاقاته النسائية المتعددة.