كاسياس: عند رحيلي عن ريال مدريد قلت بعض العبارات الخاطئة

ولكن ذلك لن يؤثر على علاقته بفلورنتينو بيريز وعودته المنتظرة إلى ريال مدريد

قال الحارس التاريخي لريال مدريد والمنتخب الإسباني إيكر كاسياس إن ما حدث عند رحيله عن الفريق الملكي لن يؤثر على عودته إلى هناك.

وكان كاسياس قد أعلن اعتزاله كرة القدم رسميًا منذ أيام مسدلًا الستار على مسيرة فيها من التاريخ والألقاب ما هو أكبر من أن يذكر ويحكى عنه.

وفي ذلك السياق، وبالحديث عن عودته المنتظرة لتولي منصب في ريال مدريد كأغلب أساطير هذا الجيل في الوقت الحالي، فتح كاسياس ملف الرحيل المؤسف.

وقال الحارس الدولي الإسباني إنه كانت هناك عبارات قيلت خطأ وخارج السياق في الوقت الذي رحل فيه عن الفريق الملكي قبل 5 سنوات.

وأضاف: "رحيلي عن ريال مدريد كان صادمًا وحدثًا لم أكن أنتظره، لكنه منزلي وبيتي الذي سأعود إليه حتمًا، لقد انفصلنا كما ينفصل الأزواح ولكنهم يعودون"

وتابع: "عندما رحلت كانت هناك بعض الكلمات التي وضعت خارج السياق، ولكنها لم تؤثر أبدًا على علاقتي مع فلورنتينو بيريز الذي يؤمن بأن كل شيء سيمر"

وأردف: "لقد اتصل بي بيريز منذ أيام ليعرض عليّ العودة من جديد إلى ريال مدريد، وعندما أعود إلى هناك سنتحدث بكل تأكيد بشيء من الود"

وأكمل: "لقد كانت الأمور صعبة في البداية، ولكن بعد مرور عامين أو ثلاثة أعوام من رحيلي، كانت علاقتنا أكثر هدوءًا ونسينا كل ما حدث"

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يذكر أن إيكر كاسياس قد توج مع ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا في ثلاثة مناسبات، كما توج مع المنتخب الإسباني بكأس العالم واليورو.