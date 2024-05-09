"هذا أمر يصعب تحمله" .. كاسياس يتمنى العودة لريال مدريد ويرفض هذا المنصب بوضوح

"حراسة المرمى غير عادلة بالمرة"

أكد إيكر كاسياس، الحارس التاريخي لريال مدريد ومنتخب إسبانيا، أنه يستبعد تمامًا فكرة العمل كمدرب لأي فريق في المستقبل.

وقال كاسياس في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "العمل كمدرب؟، بالطبع لا أنا واضح في هذا الأمر، لأن تحمل مسؤولية 23 لاعبًا أمر صعب للغاية ولا أشعر برغبة في القيام بذلك".

وأضاف: "أحب كرة القدم على الرغم من أنني لا أتابعها كثيرًا كما كان من قبل ولكن عندما يلعب ريال مدريد مباراة كبيرة مثل الأمس (أمام بايرن ميونخ)، أشعر وأنني أريد التواجد في الملعب".

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وتابع الحارس الإسباني: "أتذكر قبل 22 عامًا في كأس العالم في كوريا واليابان لم أكن أشارك لمدة شهرين، ونتيجة لسوء حظ سيزار، حصلت على فرصة وتواجدت في نهائي دوري أبطال أوروبا، ثم لعبت في كأس العالم وعمري 20 عامًا. كانت إصابة سانتياجو كانيزاريس لحظة فارقة".

وأشار كاسياس إلى أن مركز حراسة المرمى هو "مركز غير عادل للغاية"، قائلًا: "يمكنك أن تكون جيدًا لمدة 89 دقيقة، لكن إذا أخطأت في دقيقتين فسيتم الإشارة إليك على أنك سبب الخسارة. لقد عشت دائمًا مع هذا الضغط المستمر سواء مع ريال مدريد أو المنتخب الإسباني".

وختم بنصيحة للاعبين صغار السن وذويهم: "نصيحتي هي أن أهم شيء هو الاستمتاع والتعلم. عندما تكون صغيرًا وتبدأ بلعب كرة القدم، عليك أن تستمتع بها وأن تكون بيئتك معقولة، وعلى الأهالي ألا يرون أطفالهم مثل كريستيانو وميسي المقبلين، بل دعوهم ليستمتعوا ويتعلموا".