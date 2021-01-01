"يوفنتوس أخطأ بالتوقيع مع رونالدو، ويمكنهم الفوز بالدوري دونه"

أنطونيو كاسانو أسطورة الكرة الإيطالية يؤكد أن انضمام رونالدو ليوفنتوس كان خطوة سيئة.

أكد أنطونيو كاسانو أسطورة كرة القدم الإيطالية أن انضمام كريستيانو رونالدو لصفوف يوفنتوس كان خطوة سيئة بالنسبة لمشروع الفريق الإيطالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح صحيفة "كورييري ديلو سبورت"، وأكد خلالها أن يوفنتوس كان يحقق الدوري الإيطالي بالفعل دون النجم البرتغالي.

وقال كاسانو: "يوفنتوس قام بالتوقيع مع رونالدو للفوز بدوري أبطال أوروبا، لكن الحقيقة أن الفريق يقدم مستويات أسوأ في البطولة منذ ذلك الوقت".

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وأضاف: "كان من الممكن لهم تحقيق الفوز بالدوري الإيطالي دون أن يأتي إلى صفوفهم، لقد كان الخيار الخاطيء من أجل مشروعهم".

وأكمل: "رونالدو سيستمر في تسجيل الأهداف، لأنه يعرف كيف يقوم بذلك مهما كانت الظروف من حوله، سيأتي من اليسار ويسدد باليمين، ويسجل الرأسيات بطريقته المذهلة".

وأنهى كلماته: "لكن بيرلو يريد أن يبني اللعب، وأن يضغط على الخصوم، وأن يلعب بين الخطوط، وهذا يعني أن رونالدو لن يشارك في كل هذا كثيرًا".

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو كان قد شارك في 118 مباراة مع يوفنتوس، سجل خلالهم 91 هدفًا في كل البطولات وصنع 21.