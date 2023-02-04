النجم الأرجنتيني يهاجم الاستثنائي!

انتقد أنطونيو كاسانو نجم منتخب الأرجنتين المعتزل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الحالي لروما الإيطالي مؤكدًا أنه لم يره أبدًا مدربًا عظيمًا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كاسانو مع كريستيان فييري في برنامج "بوبو تي في"، وأكد خلالها أن المدرب في نظره يفتقد للكثير من الأمور.

وقال كاسانو: "مورينيو لم يكن مدربًا عظيمًا أبدًا، هو فقط يعرف كيف يلعب بالإعلام ويعرف كيف يتعامل مع اللاعبين الأقوياء، فمن السهل أن تكون لطيفًا معهم".

وأضاف: "في روما يعانون من كارثة تلو الأخرى، جعلهم ينفقون الأموال على نيمانيا ماتيتش وروي باتريسيو، لقد كانت تلك هي قراراته، وكثيرًا ما يتعامل بطريقة فيها خبث".

وأردف: "في إحدى المرات شاهدتهم ومستوى الفريق كاد يجعلني أتقيأ، هو لا يعرف كيف يضع فريقه، حتى بالفريق الثاني يجب أن تتغلب على كريمونسي".

جدير بالذكر أن روما كان قد غادر بطولة كأس إيطاليا على يد كريمونسي بعد الخسارة بهدفين مقابل هدف وحيد يوم الأربعاء الماضي.