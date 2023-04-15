كاسانو ردًا على مورينيو: معطفي كان دليل شجاعة "الأحمق الصغير" في ريال مدريد!

المهاجم الإيطالي السابق تعرض لهجوم عنيف من المدرب البرتغالي

خرج النجم المعتزل أنطونيو كاسانو، للحديث عن ما حدث معه في اليوم التقديمي كلاعب لريال مدريد، بعد قيام المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بالسخرية والتقليل منه.

مورينيو خرج مؤخرًا للسخرية من تجربة كاسانو مع ريال مدريد وجلوسه على دكة البدلاء، كما تهكم على المعطف الذي ارتداه اللاعب المعتزل خلال تقديمه كلاعب للفريق في 2006، مؤكدًا أنها العلامة الوحيدة لمسيرته في سانتياجو برنابيو.

وقال كاسانو في تصريحات لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية:"لقد سرقوا مني سترتي، أتذكر أنه في اليوم السابق لتقديمي كلاعب لريال مدريد، اقترب مني إيميليانو بوتراجينيو وطلب مني الاعتناء بنفسي وارتداء ملابس جيدة".

وأضاف:"قمت بارتداء معطفًا من الفرو وساعتين وأربع حلقات وثلاث قلادات وقرطين، إيميليانو كان في حالة صدمة عندما شاهدني بهذا المظهر، بدا أنني أتيت من العالم الثالث".

وتابع:"يجب أن تكون لديك الشجاعة الكافية للذهاب بهذه الطريقة إلى مدريد، أو ربما لأنني كنت أحمق صغير وقتها والآن نضجت ولدي زوجة وأطفال".

يذكر أن كاسانو لعب 29 مباراة فقط مع ريال مدريد ونجح في تسجيل 4 أهداف، حيث فشلت تجربته بالنادي الإسباني بكل المقاييس ليعود بعدها إلى إيطاليا.