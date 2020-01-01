كاسانو: إيليشيتش يقدم أفضل مما يفعله ديبالا 10 مرات

النجم الإيطالي يتعجب من المعاملة التي يلقاها اللاعب السلوفيني

يعتقد أنطونيو كاسانو نجم ميلان وريال مدريد السابق، أن جوسيب إيليشيتش لاعب أتالانتا لا يحصل على الإشادة الكافية لأنه لا يلعب في يوفنتوس.

المهاجم السلوفيني يقدم مستويات مبهرة مع أتالانتا هذا الموسم، وقاد الفريق مؤخراً للتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التغلب على فالنسيا، حيث سجل 4 أهداف في مباراة الإياب ليصبح رابع لاعب يحقق هذا الإنجاز بالمسابقة.

كاسانو يرى أن ما يفعله إيليشيتش لا يتلقى عنه الدعم المناسب، مؤكداً أنه لو كان الموقف ذاته مع باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس لتحدث كل العالم عنه.

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وقال الإيطالي في تصريحات على بث مباشر بموقع "إنستجرام":"لو كان التقى بجاسبريني قبل 10 لسنوات لأصبح أحد أقوى خمسة لاعبين على مستوى العالم".

وأضاف:"لا يحصل على الإشادة الكافية من الصحافة لأنه يلعب لأتالانتا، لو كان في يوفنتوس بدلاً من ديبالا لتحدث كل العالم عنه وأشاد به بشكل مستمر".

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وتابع:"لو رأينا ما فعله ديبالا في السنوات الثلاث الماضية وقمنا بمقارنته بإيليشيتش لفاز السلوفيني بنتيجة 10/0".

يذكر أن إيليشيتش نجح في تسجيل 21 هدفاً وصنع 9 في 29 مباراة لعبها مع أتالانتا بجميع البطولات هذا الموسم.