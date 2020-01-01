كاريلي يختار قائمة الاتحاد ويرسم ملامح الموسم الجديد

يحتل العميد المركز الـ13 برصيد 23 نقطة، بعد أن استعاد الفريق 4 من أهم عناصره

تنتظر إدارة نادي الاتحاد تجهيز تقرير خاص من المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي من أجل حسم كل الأمور التي تخص الفريق خلال الفترة المُقبلة.

ومن المنتظر أن يشمل التقارير الإستراتيجية الإعدادية للموسم الرياضي المقبل للعمل على تلبيتها إلى جانب خطته للمرحلة قصيرة المدى في حال استئناف منافسات الموسم الرياضي.

ويترقب مسؤولو العميد عودة المنافسات الرياضية وسط طموحات كبيرة لاستعادة الفريق هيبته وتجاوز كبوته بمغادرته مراكز المؤخرة في سلم الترتيب.

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ويحتل العميد المركز الـ13 برصيد 23 نقطة، بعد أن استعاد الفريق 4 من أهم عناصره التي غابت طوال الفترة الماضية لأسباب مختلفة.

وكانت إدارة العميد قد منحت الضوء الأخضر للبرازيلي كاريلي، مدرب الفريق، لوضع إستراتيجية الإعداد للموسم الرياضي المقبل، والمراكز التي تتطلب دعمها بعدد من العناصر الأجنبية والمحلية، لتشكيل إضافة فنية جيدة للفريق.

كما من المنتظر تحديد الأسماء التي ينوي الاستغناء عنها، بشكل مبدئي، وخيارات المدن التي يرغب باستضافة المعسكر بها، ليتسنى للإدارة العمل وفقها، والتركيز على وضع الخيارات كأول الأهداف للسعي لتلبيتها.

وأكدت التقارير وجود توجه اتحادي إلى الاكتفاء بالتعاقد مع لاعبين أجنبيين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة كإضافة فنية للفريق، إلى جانب عناصر محلية سيتم التفاوض معهم لضمهم للفريق، في ظل وجود عدد من الخيارات الأجنبية الحالية القادرة على الاستمرار.