كاريلي يحسم موقف الاتحاد من تفعيل بند شراء عقد آل منصور

المدرب البرازيلي سيحسم مصير آل منصور

يحسم البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، مصير حمد آل منصور، ظهير الفريق المعار من نادي النصر، خلال الفترة المقبلة، وذلك سواء بمشاركته أساسيًا أو احتياطيًا بمباريات الفريق.

الاتحاد حصل على خدمات آل منصور من نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، قادمًا من النصر، مع وجود بند شراء عقده من عدمه بنهاية الموسم.

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وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن كاريلي سيحسم موقف آل منصور خلال الفترة المقبلة، بمشاركته أساسيًا أو احتياطيًا في مباريات الفريق القادمة.

إدارة الاتحاد وضعت شرط شراء عقد آل منصور، بعد استعارته من فريقه النصر بداية الموسم، حيث سيتم حسم الأمر خلال الفترة المقبلة من جانب الجهاز الفني.

آل منصور لم يشارك مع الاتحاد سوى في دقائق قليلة في مباراة الوحدة بكأس خادم الحرمين الشريفين، وأمام الرائد ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وكان نادي الاتحاد قد تعاقد مع آل منصور قادمًا من نادي النصر، بجانب زميله عبد العزيز الجبرين على سبيل الإعارة، بجانب شراء عقد المدافع عمر هوساوي بعدما وقع على مخالصة مالية مع النصر.