كاريلي يبدأ أولى خطوات تجهيز الاتحاد للموسم الجديد

كاريلي يدرس إضافة العديد من العناصر الشابة لضمها للمعسكر الإعدادي

قرر المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب الاتحاد، دراسة عدة خيارات خلال الفترة المُقبلة من أجل تواجدها رفقة الفريق.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" فأن كاريلي يدرس إضافة العديد من العناصر الشابة لضمها للمعسكر الإعدادي للموسم الرياضي الجديد.

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ويتطلع المدرب البرازيلي لبناء الفريق بشكل جيد خلال الميركاتو الصيفي عبر ضخ عناصر شابة جديدة ومميزة، تحسبًا لأي تغير في عدد الأجانب الموسم المُقبل.

التقارير أشارت إلى كاريلي لم يحسم بعد خياراته الفنية على الصعيد الأجنبي أو المحلي وفقاً للمراكز الراغب في استقطابها خلال الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق.

وأشار المصدر إلى وجود تواصل مستمر لإدارة الاتحاد مع المدرب كاريلي لرسم استراتيجية المرحلة المقبلة وطرق التعامل معها سواء باستمرار تعليق النشاط الرياضي لفترة أطول أو عودة استئناف الأنشطة الرياضية إلى جانب مناقشة حال إقرار انتهاء الموسم الرياضي.

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وكانت إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي والمشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم أحمد كعكي، قد منحت المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي حرية تحديد قائمة الفريق للموسم المُقبل.