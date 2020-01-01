كاريلي يُدافع عن بريجوفيتش ويُبرر سوء مستواه وغياب أهدافه
دافع فابيو كاريلي المدير الفني لنادي الاتحاد عن المهاجم الصربي ألكساندر بريجوفيتش، مبررًا سبب سوء مستواه وغياب أهدافه بأن طريقة لعب الفريق لا تُساعده.
الفريق الجداوي واصل نتائجه الممتازة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وهزم الوحدة خارج ملعبه بهدفين مقابل هدف، ليتقدم للمركز الرابع في جدول الترتيب بفارق 4 نقاط عن الهلال في الصدارة والذي سيلعب ضد الرائد غدًا.
المدرب البرازيلي أبدى سعادته الكبيرة بهذا الفوز وبالتقدم الملحوظ في الأداء، مضيفًا في تصريحاته للقنوات السعودية الرياضية "تحسن الفريق وتطور كثيرًا وبشكل ملحوظ في المباريات الأخيرة، وهذا مؤشر جيد، خاصة أننا عملنا بجد كبير على صعيد التدريبات والتحضير للمباريات في الفترة الأخيرة، وقد بدأنا نحصد ثمار هذا العمل".
أضاف "علينا مواصلة العمل لإحراز المزيد من التقدم في جدول الترتيب ومحاولة اقتحام المراكز الثلاثة الأولى، وهذا أمر يتطلب المزيد من الجهد من الجميع".
وأخيرًا قال كاريلي عن سبب سوء مستوى بريجوفيتش الذي يتعرض لانتقادات كبيرة من جمهور الذهب "بريجوفيتش مهاجم صندوق ولذا يحتاج لإمداده بالتمريرات العرضية واللعب من الأطراف، والاتحاد لا يعتمد حاليًا على ذلك الأسلوب في اللعب. طريقة لعب الاتحاد لا تُساعده على التألق".
يُشار إلى أن الاتحاد كان قد حذف اسم بريجوفيتش من قائمته المحلية خلال سوق الانتقالات الشتوي الماضي، ولكنه أعاده للقائمة هذا الموسم نتيجة الأزمة المالية وعدم القدرة على ضم مهاجم جديد في ظل الارتباط بعقود مكلفة ماليًا مع عديد اللاعبين.