كاريلي يُدافع عن بريجوفيتش ويُبرر سوء مستواه وغياب أهدافه

المهاجم يتعرض لانتقادات بالغة

دافع فابيو كاريلي المدير الفني لنادي الاتحاد عن المهاجم الصربي ألكساندر بريجوفيتش، مبررًا سبب سوء مستواه وغياب أهدافه بأن طريقة لعب الفريق لا تُساعده.

الفريق الجداوي واصل نتائجه الممتازة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وهزم الوحدة خارج ملعبه بهدفين مقابل هدف، ليتقدم للمركز الرابع في جدول الترتيب بفارق 4 نقاط عن الهلال في الصدارة والذي سيلعب ضد الرائد غدًا.

المدرب البرازيلي أبدى سعادته الكبيرة بهذا الفوز وبالتقدم الملحوظ في الأداء، مضيفًا في تصريحاته للقنوات السعودية الرياضية "تحسن الفريق وتطور كثيرًا وبشكل ملحوظ في المباريات الأخيرة، وهذا مؤشر جيد، خاصة أننا عملنا بجد كبير على صعيد التدريبات والتحضير للمباريات في الفترة الأخيرة، وقد بدأنا نحصد ثمار هذا العمل".

المزيد من الفرق

أضاف "علينا مواصلة العمل لإحراز المزيد من التقدم في جدول الترتيب ومحاولة اقتحام المراكز الثلاثة الأولى، وهذا أمر يتطلب المزيد من الجهد من الجميع".

وأخيرًا قال كاريلي عن سبب سوء مستوى بريجوفيتش الذي يتعرض لانتقادات كبيرة من جمهور الذهب "بريجوفيتش مهاجم صندوق ولذا يحتاج لإمداده بالتمريرات العرضية واللعب من الأطراف، والاتحاد لا يعتمد حاليًا على ذلك الأسلوب في اللعب. طريقة لعب الاتحاد لا تُساعده على التألق".