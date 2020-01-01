كاريلي: احترم تعاقدي مع الاتحاد لكنني توقعت إلغاء الموسم

تخرجت من مدرسة ساكي وكلوب.. وأسعى لتطبيق ذلك مع الاتحاد

شدد المدير الفني البرازيلي لاتحاد جدة، فابيو كاريلي، على احترامه لتعاقده مع الفريق السعودي، مؤكدًا أنه سيعود إلى المملكة العربية السعودية خلال ساعات، وذلك من أجل قيادة تدريبات العميد.

وكان كاريلي قد غادر الأراضي السعودية، بعد توقف المسابقة في شهر مارس الماضي، بسبب جائحة كورونا، قبل أن يُعلن اتحاد كرة القدم السعودي مؤخرًا عن عودة منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من شهر أغسطس القادم.

وقال كاريلي في تصريحات لقناة "كراك نيتو" اليوم الأربعاء: "سأعود إلى السعودية خلال ساعات، فأنا أحترم بشدة تعاقدي مع نادي الاتحاد".

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وأضاف: "أطمح أن أحقق نجاحات مع الفريق وأن أساعده في العودة إلى المسار الصحيح".

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وتطرق المدرب البرازيلي للحديث عن طموحاته المستقبلية قائلًا: "أتمنى أن أقود أحد المنتخبات في كأس العالم، حتى لو كان منتخبًا عربيًا، وآمل كذلك أن أشرف على أحد المنتخبات البرازيلية في أي فئة سنية".

كما تحدث مدرب الاتحاد عن أسلوبه في التدريب، وقال: " أنا من مدرسة آريجو ساكي ويورجن كلوب، وأسعى لتطبيق ذلك دائمًا ومع الاتحاد كذلك، بحيث يلعب الفريق بكتلة واحدة في الدفاع والهجوم".

وعاد كاريلي للحديث عن الدوري السعودي من جديد في ختام حديثه، مؤكدًا أنه كان يتوقع إلغاء المسابقة هذا الموسم، وأنه كان قد بدأ بالفعل في البحث عن إضافات جديدة في الموسم الجديد، قبل أن يعترف أنه سيجد صعوبة في إعادة اللاعبين بدنيًا في التدريبات، لكنه أشار إلى أنه سيعمل على ذلك بطريقة ذكية.