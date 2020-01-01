كاريلو ولوشيسكو يخالفان جميع محترفي الهلال

كانت إدارات الأندية قد منحت اللاعبين حرية مغادرة البلاد بسبب توقف النشاط الرياضي

حسم ثنائي نادي الهلال أندريه كاريلو، لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، والمدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب الفريق، موقفهم من البقاء أو الرحيل في الرياض.

وبحسب صحيفة "الرياضية" فأن الثنائي حسما موقفهما بالبقاء في الرياض وعدم المغادرة إلى بلدانهم لقضاء الإجازة فيها إلى حين استئناف النشاط الرياضي.

وكانت إدارات الأندية قد منحت اللاعبين حرية مغادرة البلاد بسبب توقف النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية.

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ويأتي توقف النشاط الرياضي في المملكة بقرار من وزارة الرياضة حرصًا على سلامة اللاعبين من تفشي فيروس كورونا.

الصحيفة أشارت إلى أن كاريلو ولوشيسكو فضّلا التريث وعدم المغادرة مع بقية محترفي الفريق الأجانب، رغم تأمين حجوزات لهما بإمكانهما الاستفادة منها متى ما رغبا.

يُذكر أن بقية محترفي فريق الهلال الأول لكرة القدم قد غادروا إلى بلدانهم على متن طائرات خاصة بعد حصولهم على الإذن بالتنسيق بين سفارات بلدانهم والجهات المختصة والنادي.