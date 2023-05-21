كارلو أنشيلوتي .. تغيير رجل فلورنتينو بيريز المفضل ليس رفاهية يا ريال مدريد

يعد استمرار كارلو أنشيلوتي في تدريب ريال مدريد أحد القضايا الشائكة مع انتهاء موسم النادي الملكي..

يمكن اعتبار أن موسم 2022-23 كان محبطًا بحق بالنسبة إلى نادي ريال مدريد الإسباني وعشاقه على مستوى العالم، رغم تحقيق ثلاثة ألقاب، هي السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، وأخيرًا كأس ملك إسبانيا.

لكن عندما تعلق الأمر بالدوري الإسباني، فقد خسر الفريق اللقب لصالح غريمه برشلونة بعد أداء محبط من النادي الملكي في النصف الثاني من الموسم، كما ودع "الميرينجي" بطولة دوري أبطال أوروبا بخسارة محبطة في نصف النهائي أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

لكن بعيدًا عن كل ذلك، فإن نقطة الخلاف الرئيسية في موسم ريال مدريد كانت تتعلق بالإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني، وعما إذا كان سيواصل مسيرته في قيادة النادي الملكي حتى نهاية عقده في صيف 2024.

أنشيلوتي، وخلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة فالنسيا في الجولة 35 لمنافسات الدوري الإسباني، أكد على استمراره مع الفريق خلال موسم 2023-24 بعد اجتماعه مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي.

وقال أنشيلوتي، الذي ارتبط بتدريب منتخب البرازيل عند سؤاله عن مستقبله: "سأبقى في منصبي وأحظى بدعم رئيس النادي فلورنتينو بيريز".

وتابع: "التقيت مع بيريز وتحدثنا بالأمس لقد عقدنا اجتماعًا وهو يدعمني وتحدثنا عن مباراة الأربعاء - مانشستر سيتي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال - وعن هذا الموسم والموسم الماضي، نحن نواصل المضي قدمًا بنفس الحماس للقيام بالأشياء بشكل جيد".

رجل بيريز المفضل!

يمكن اعتبار أن أنشيلوتي هو الشخصية التي يفضلها بيريز كمدرب لريال مدريد، حيث يعد الإيطالي شخصًا مثاليًا لأفكار رئيس ريال مدريد.

بيريز يفضل العمل مع مدرب غير متطلب، يعمل مع خطط النادي جنبًا إلى جنب بشكل كامل، ويطيع خطط الإدارة.

العمل بالمتاح هو أيضًا سمة يملكها أنشيلوتي ويفضلها بيريز جدًا، خاصة مع ميل رئيس ريال مدريد مؤخرًا إلى عدم الإنفاق بشكل كبير لجلب صفقات يمكنها تحسين الفريق.

لا يضير الشاة سلخها بعد ذبحها!

رغم التقارير المتناثرة في الصحف الإسبانية بأن المباريات الأخيرة في الدوري الإسباني 2022-23 قد تحدد مصير أنشيلوتي، إلا أن ذلك الخيار مستبعد تمامًا.

النادي خسر بالفعل لقب الدوري الإسباني، وبالتالي فإن نتائج المباريات الأخيرة لن تكون معبرة أبدًا عن أي شيء، فالخسارة أو الفوز سيان.

ريال مدريد ذُبح بالفعل في موسم 2022-23، وخسر الألقاب الهامة بالنسبة له، لذلك فإن هزائم إضافية حتى نهاية الموسم لن تغير شيئًا، بالنظر إلى أن النادي حقق الأهم بالنسبة له، وضمن مقعدًا ضمن المربع الذهبي في "لا ليجا" ومقعدًا مؤهلًا إلى دوري أبطال أوروبا.

حاجة إلى التغيير

ربما يكون الأمر شبه المؤكد حتى الآن على الأقل، هو استمرار كارلو أنشيلوتي في تدريب ريال مدريد خلال الموسم المقبل.

لكن ريال مدريد يحتاج إلى تغيير حقيقي على مستوى الإدارة الفنية بالنظر إلى كل ما حدث في الموسم الحالي في العديد من المباريات أمام المنافسين الأقل شأنًا في الدوري الإسباني.

فقدان النقاط، واللعب بطريقة انتقائية بين مباريات الدوري ودوري أبطال أوروبا، يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن هناك حاجة إلى التغيير.

صحيح أن خسارة فرصة التعاقد مع توماس توخيل قد تجعل الخيارات لاستبدال الإيطالي قليلة، لكن هناك مدربين قد يغريهم الحصول على فرصة تدريب ريال مدريد، ولكل أبرزهم بالطبع الألماني يورجن كلوب.