كارلو أنشيلوتي يفضل الغموض .. ماذا قال عن مغادرة ريال مدريد؟

المدرب الإيطالي فضل الغموض عندما سأله أسطورة ريال مدريد عن مستقبله مع النادي الملكي..

رد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد على جوتي أسطورة النادي الملكي بعد سؤاله عن مستقبله في "سانتياجو برنابيو".

ريال مدريد حقق فوزًا عريضًا على بلد الوليد عصر الأحد بسداسية نظيفة في المباراة التي أقيمت لحساب الجولة 27 من منافسات موسم 2022-23 من الدوري الإسباني.

أنشيلوتي اقتبس طريقة حديث الممثل الأمريكي روبرت دي نيرو، ليرد على سؤال جوتي بشأن مستقبله قائلًا: "هل أبدو قلقًا؟".

وأضاف المدرب الإيطالي: "أحب ريال مدريد بقدر ما تحبه"، ليبتسم جوتي وبقية طاقم تحليل مباراة بلد الوليد الذين أحاطوا بالمدرب.

أنشيلوتي تطرق خلال الحديث أيضًا إلى السبب الذي دفعه لإشراك البلجيكي إيدين هازارد بعد فترة من تجاهل أغلى لاعب أجرًا في الفريق.

وقال أنشيلوتي عن صافرات الجماهير ضد هازارد: "سمعتهم، لكن إيدين تدرب جيدًا خلال فترة التوقف الدولي، لقد لعب قليلًا للغاية، لكنه قدم أداءً جيدًا وقدم تمريرة حاسمة".

واختتم أنشيلوتي تصريحاته قائلًا: "إنه يتدرب بشكل جيد، ويمكن أن يكون لديه فرصة للعب أكثر".