حالة من الثقة لدى المدرب الإيطالي

يبدو أن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، يثق جيدًا في تأهل فريقه إلى نهائي كأس ملك إسبانيا على حساب غريمه برشلونة.

الكاميرات التقطت الإيطالي خلال مباراة الدوري الأخيرة التي أقيمت ضد أوساسونا، حيث قام بالتوجه إلى جاجوبا أراساتي مدرب الفريق الخصم من أجل معانقته قبل اللقاء.

وقال أنشيلوتي خلال تحيته لأراساتي:"سنلعب نهائي الكأس"، وهو ما استقبله مدرب أوساسونا بالضحك.

وتأتي حالة التفاؤل لدى أنشيلوتي بالتغلب على برشلونة، رغم انتصار الفريق الكتالوني في آخر مواجهة بينهما بنتيجة 3/1 في نهائي كأس السوبر الإسباني.

جدير بالذكر أن ريال يلعب ذهاب نصف نهائي الكأس أمام برشلونة بملعبه يوم الخميس 2 مارس القادم، بينما يقام لقاء العودة على ملعب كامب نو يوم الأربعاء 5 أبريل، ويلعب الفائز منهما أمام المنتصر من أوساسونا وأتلتيك بيلباو في النهائي.