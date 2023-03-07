كارلو أنشيلوتي ومانويل بيليجريني يضحكان على هزيمة مانشستر يونايتد القاسية

هزيمة مانشستر يونايتد تُثير سخرية وصدمة كارلو أنشيلوتي ومانويل بيليجريني

سيطرت نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد الكبيرة في الدوري الإنجليزي على أحاديث الصحف والمشجعين وحتى مدربي أندية الدوري الإسباني الإسباني كارلو أنشيلوتي ومانويل بيليجريني.

وتعرض مانشستر لهزيمة ثقيلة بسباعية نظيفة من مضيفه ليفربول في الدوري الإنجليزي يوم الأحد الماضي، وبعد ساعات منها كان ريال مدريد يسقط بتعادل سلبي مع مضيفه ريال بيتيس في الدوري الإسباني ليتوسع الفارق بين الريال وبرشلونة المتصدر في الدوري إلى 9 نقاط.

وشهدت مباراة بيتيس ومدريد حديثًا من كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد ومانويل بيليجريني مدرب بيتيس عن هزيمة مانشستر يونايتد؛فبحسب جيما سولير مراسلة ESPN كان المدربان يضحكان وتجاذبا الحديث التي استمعت لبعضه وكان عن مباراة الدوري الإنجليزي وسألا بعضهما هل شاهد كل منهما اللقاء.

وعبر المدربان بحسب المراسلة عن صدمتهما ودهشتهما من النتيجة الكبيرة التي سقط بها مانشستر يونايتد، المتوج قبل أسبوع بكأس رابطة الأندية الإنجليزية بعد غياب للبطولات دام 6 سنوات عن أولد ترافورد.

وعمل مانويل مدربًا لمانشستر سيتي من قبل وتوج معه بالدوري، أما كارلو فقد كان مدربًا لتشيلسي وفاز معه بالدوري أيضًا.

وسيحل ريال بيتيس ضيفًا على مانشستر يونايتد يوم الخميس المقبل في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي. أما ريال مدريد فسيستقبل ليفربول يوم 15 مارس الجاري في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوز الفريق الإسباني ذهابًا 5-2 على أنفيلد.