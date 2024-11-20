أنشيلوتي الآن في ورطة .. مانشستر يونايتد يستخدم سلاح المال لتدمير صفقة إنقاذ ريال مدريد!

يستخدم مانشستر يونايتد سلاحًا حاسمًا، لخطف أحد الصفقات الضخمة من فم العملاق الإسباني ريال مدريد، وذلك لتدعيم صفوف الفريق تحت قيادة مدربه الجديد، البرتغالي روبن أموريم.

ويرتبط الظهير الكندي ألفونسو ديفيس، بعقد مع بايرن ميونخ ينتهي في يونيو 2025 ولم يقم بالتجديد حتى الآن، بسبب تعثر المفاوضات مع النادي الألماني، وسط أنباء حول استغلال ريال مدريد للموقف لاقتناص اللاعب في صفقة انتقال حر مثلما فعل مع دافيد ألابا وكيليان مبابي وأنطونيو روديجر.

وذكرت تقارير قناة "تي إن تي سبورتس"، أن مانشستر يونايتد بات يمثل الخطر الأكبر على هذه الصفقة بالنسبة لريال مدريد، بعدما وضع النادي الإنجليزي ألفونسو ديفيس على رأس لائحة طلباته في الموسم المقبل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت القناة، إلى أن مانشستر يونايتد سيتقدم بعرض مالي ضخم مع إغراء النجم الكندي براتب كبير، لإقناعه بالانضمام إلى الفريق في "أولد ترافورد" والتألق تحت أضواء بريق البريميرليج.

وكان وكيل أعمال ديفيس قال للصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو: "هناك صفقة تمت مع ريال مدريد؟ هذا ليس صحيح أبدًا، اللاعب لديه العديد من الخيارات ولم يتفق مع أي ناد حتى الآن".

جدير بالذكر أن ريال يمر بأزمة طاحنة في خط الدفاع هذا الموسم، بسبب ابتعاد دافيد ألابا وعدم عودته حتى الآن، بالإضافة لإصابة إيدير ميليتاو وداني كارباخال وانتهاء موسمهما، مما جعل الأنباء تنتشر حول دخول الميركاتو الشتوي لإنقاذ الموقف وحل معضلة المدرب كارلو أنشيلوتي.