كارلو أنشيلوتي عن إقالته: لن أعود إلى 2015، و"فساد برشلونة" صفحة من الماضي

رفض الحديث عن اتهام الغريم التقليدي بدفع الأموال للحكام

أكد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، أنه لن يتأثر بكل التكهنات المحيطة بمستقبله، بسبب فارق النقاط مع برشلونة في الدوري الإسباني.

العديد من الشكوك أثيرت حول إقالة المدرب الإيطالي، في سيناريو مشابه لرحيله عن ريال في فترته الأولى مع الفريق في عام 2015، ليخرج في المؤتمر الصحفي لمواجهة إسبانيول في الجولة 25 من الدوري للرد على هذه الأقاويل.

وقال الإيطالي خلال تواجده بالمؤتمر:"لست مضطرًا للعودة إلى عام 2015، هناك لحظات صعبة تحدث والانتقادات تظهر عندما تسوء الأوضاع، الأمر حدث العام الماضي بعد الخسارة من برشلونة وكذلك خلال فترتي في إيفرتون، إنها طبيعة وظيفتي أن أعتاد على مثل هذه الأمور".

وأضاف:"لا أريد العودة إلى الوراء والتفكير في الماضي، لأن كل عام يمر ولا أستمع إلى المطر الغزير، أستخدم المظلة لحماية نفسي، ومظلتي تتمثل في هذا الفريق الذي يقاتل من أجل كل شيء".

وعن اتهام برشلونة بالفساد ودفع الأموال للحكام:"الحديث عن هذا الموضوع معقد للغاية وسيتعين علينا العودة إلى الماضي، نفضل الحديث عن الحاضر لأنه أكثر أهمية".

جاهزية فيرلان ميندي:"لقد تعافى وسيتدرب مع الفريق يوم الأحد للمشاركة ضد ليفربول".

يذكر أن ريال يخوض مواجهة إسبانيول، غدًا، السبت، وهو في المركز الثاني بجدول الدوري الإسباني بفارق 9 نقاط عن برشلونة المتصدر.