كارلو أنشيلوتي: رحيل فينيسيوس جونيور عن ريال مدريد؟ أندم على شيء واحد!

كارلو أنشيلوتي يعلق على أنباء رحيل فينيسيوس جونيور عن ريال مدريد بعد تعرضه لهجوم عنصري أمام فالنسيا..

علق الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد على الأنباء المتداولة بشأن إمكانية رحيل البرازيلي فينيسيوس جونيور عن النادي الملكي، في أعقاب الهجوم العنصري الذي تعرض له خلال مباراة الفريق أمام فالنسيا، والتي أقيمت على ملعب "ميستايا" في الجولة 35 من الدوري الإسباني 2022-23.

ومنذ انتهاء مباراة فالنسيا، التي أقيمت مساء الأحد، وشهدت طرد فينيسيوس جونيور في الدقيقة 90+7 للتعدي على أحد لاعبي "الخفافيش"، خرجت تقارير تفيد بأن البرازيلي الشاب يفكر في الرحيل عن ريال مدريد.

أنشيلوتي، وخلال المؤتمر الصحفي المخصص لمباراة ريال مدريد ورايو فاييكانو في الجولة 36 من "لا ليجا" علق على تلك الأنباء، وحالة فينيسيوس جونيور منذ الهجوم العنصري العنيف الذي تعرض له في ملعب "ميستايا".

وقال أنشيلوتي في تصريحاته عن حالة البرازيلي: "نحن جميعًا قلقون بشأن ما حدث أعتقد أنه من العدل أن يكون هناك الكثير من الحديث عن هذه المسألة إنها فرصة رائعة لتحسين الأمور".

وأضاف: "فينيسيوس حزين، واليوم لم يتدرب لأنه كان يعاني من انزعاج بسيط في ركبته، فينيسيوس كان ضحية لكل ما يحدث، في بعض الأحيان يتم إلقاء اللوم عليه بأنه مستفز، لا لنكن واضحين، إنه ضحية كل هذا تمامًا مثل المشجعين الذين يتصرفون بشكل لا تشوبه شائبة".

وتابع: " عندما أتحدث عن ميستايا فإن الأمر لا يتعلق بـ46 ألف شخص ولكن بمجموعة كانت أداؤها سيئًا للغاية كما هو الحال في مايوركا وبلد الوليد وغيرها من الملاعب، أصبحت الإهانة معتادة، يبدو لي ما قاله تشافي نموذجيًا حقًا، الجماهير تقول للاعب يا ابن العاهرة أو الموت لوالدتك، كل تلك الأشياء من أجل إيقافه؟ أريد أن أقول إن إسبانيا ليست عنصرية لكن هناك عنصرية في إسبانيا ويجب أن يتغير ذلك".

وعن السبب في تحول سلوك الجماهير ضد فينيسيوس في آخر موسمين، قال أنشيلوتي: "أكرر، بالنسبة لي إسبانيا ليست دولة عنصرية ولكن هناك عنصرية في السنوات الأخيرة، فيني اكتسب مكانة بارزة معنا، وجعله ذلك عدوًا رياضيًا، يمكن أن يحدث هذا ولكن كل هذا يؤدي إلى العنصرية".

وعن تفكير فينيسيوس جونيور في الرحيل عن ريال مدريد، قال أنشيلوتي: "لا أعتقد أن ذلك سيحدث لأنه يحب ريال مدريد ويريد أن يصنع مسيرته في هذا الفريق، فينيسيوس حزين للغاية لكنه يعرف أنه يحظى بدعم الجميع".

وأضاف: "مستقبل فينيسيوس يجب أن يكون هنا وهو يعرف ذلك جيدًا، ولا توجد هناك نية للمغادرة يشعر أنه يريد العمل في ريال مدريد لأنه يحب النادي حقًا".

واختتم أنشيلوتي تصريحاته قائلًا: "أعتقد أنني قد أندم على استمراره في الملعب أمام فالنسيا، لكنني طلبت منه ذلك وأراد فينيسيوس الاستمرار ولكن في المستقبل يمكننا القيام بذلك نعم، إنه إجراء آخر، لكنها ليست مسؤوليتي وآمل ألا أضطر إلى تحمل هذه المسؤولية لأن هناك حكمًا على أرض الملعب".