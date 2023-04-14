كارلو أنشيلوتي: حسمت مصيري للموسم القادم، وهل يمكنني استبدال فينيسيوس بهالاند؟

المدرب الإيطالي يعلن قراره النهائي بخصوص مستقبله

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، عن مفاجأة تخص مستقبله مع النادي الإسباني، وسط التكهنات المنتشرة الفترة الأخيرة حول رحيله.

الإيطالي المخضرم ارتبط الفترة الماضية بمغادرة سانتياجو برنابيو لتدريب منتخب البرازيل، لتظهر بعض الأنباء حول بحث ريال عن مدرب جديد لخلافته الموسم القادم.

وفي المؤتمر الصحفي لمباراة قادش بالدوري الإسباني، غدًا، السبت، قال أنشيلوتي:"الرئيس كان دائمًا حنونًا جدًا معي ولا يزال كذلك، يجب النظر إلى الأمام، ولذلك سأكون هنا الموسم المقبل دون أدنى شك لأنني أحترم عقدي مع النادي".

وعن جاهزية كريم بنزيما:"نحن لا نفكر في أي مشاكل تخص لياقته، هو بخير وتعافى بشكل أفضل مع باقي المجموعة من المجهود الذي بذلوه يوم الأربعاء، كما يمكننا إراحته لو أردنا ذلك".

تفوق ريال مدريد على الفرق الإنجليزية:"في إنجلترا هم يعتقدون بأنهم يمتلكون أقوى وأروع دوري في العالم، ولكن في الحقيقة عندما يذهبون إلى أوروبا تكون المنافسة مختلفة تمامًا وأقوى".

إصابة فينيسيوس جونيور ومشكلة توني كروس:"فينيسيوس يعاني من حمل زائد ولا يعاني من أضرار بالغة، نفس الأمر بالنسبة لتوني كروس، هناك بعض اللاعبين يشعرون بالتعب أيضًا، لذلك سنحاول الدخول بفريق تنافسي يتناسب مع لقاء الثلاثاء ضد تشيلسي".

هل يمكنه استبدال إرلينج هالاند بفينيسيوس جونيور:"كل لاعب منهما يستفيد بما لديه، أستفيد من جودة فينيسيوس وجوارديولا يتمتع بمميزات هائلة مع هالاند، لكل منهما صفاته الخاصة".

يذكر أن ريال مدريد يلعب أمام قادش وهو في المركز الثاني بجدول الدوري الإسباني بـ59 نقطة بفارق 13 نقطة عن برشلونة صاحب المركز الأول.