المدرب الإيطالي يصدم جمهور ريال مدريد بتعليقاته حول جائزة الأفضل

تطرق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلى العديد من الأمور قبل مباراته ضد برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال أنشيلوتي عن اختيارات جائزة الأفضل التي خلت قائمتها القصيرة من لاعبي ريال مدريد: "اختيارات جائزة الأفضل منطقية، من المنطقي اختيار هؤلاء اللاعبين الثلاثة، ولكن لابد من اختيار عدد أكبر، لدي صراع كي أحدد خياراتي المتبقية، لكن بالتأكيد سيكونون من ريال مدريد".

وعن موسم ريال مدريد الحالي قال: "نحن في وضعية أفضل من الموسم الماضي بشكل عام، في نفس التوقيت من الموسم الماضي كان لدينا نقطتان أكثر فقط، لم نكن في نصف نهائي كأس الملك، خسرنا أول جولة في ذهاب دور الـ 16، هذا مغاير بوضوح عن وضعيتنا الحالية".

وتحدث عن ثلاثي الخبرة لديه، توني كروس ولوكا مودريتش وكريم بنزيما، قائلًا: "مباريات مثل تلك قد لا نبدأ فيها بكروس ومودريتش نظرًا لتلاحم المباريات والتوقيتات، ولكن خبرتهما ضرورية بالنسبة لنا بكل تأكيد، نقترب من لحظات حسم الألقاب في الموسم، وهذه هي اللحظات المميزة بالنسبة لبنزيما".

وعن وضعية لاعبيه المصابين، وخصوصًا البرازيلي رودريجو، قال: "رودريجو تدرب مع المجموعة وأعتقد أنه سيشارك في تلك المباراة، هازارد يتعافى أيضًا بشكل جيد ويسعى للحصول على دقائق، وقد نمنحها إياه في المباريات المقبلة".

أما عن المواجهة الثنائية المشتركة بين رونالد أراوخو وفينيسيوس جونيور الذي وصفه أنشيلوتي بـ"أحد أعظم اللاعبين في العالم" فقال: "أراوخو مدافع صلب للغاية، الثنائية مع فينيسيوس ممتعة كالعادة وأتمنى أن يفوز بها (فينيسيوس)".

وتحدث أيضًا عن اتهامات فساد برشلونة التحكيمي قائلًا: "كما قلت من قبل لا يوجد فساد في كرة القدم حاليًا، لا أعرف صراحة من سيحكم مباراة الغد لكنني واثق من أنه سيقدم أفضل ما لديه".