"زيدان يُجري الإحماء" .. تهديد قوي لكارلو أنشيلوتي بعد خماسية برشلونة

المدرب الإيطالي في موقف لا يُحسد عليه

بات الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، في موقف لا يُحسد عليه بعد السقوط أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني في جدة 5-2، خاصة أنها الخسارة الثانية أمام الفريق الكتالوني بعد هزيمة الدوري الإسباني 4-0.

الصحفي الشهير باكو جونزاليس، مدير برنامج "تييمبو دي خويغو" على إذاعة "كادينا كوبي"، نقل رسالة تهديد واضحة إلى أنشيلوتي، حيث كتب عند إحراز أليكس بالدي الهدف الخامس للبارسا في بداية الشوط الثاني "زيدان يقوم بعمليات الإحماء"، في إشارة إلى استعداده لخلافة أنشيلوتي.

وعقب نهاية اللقاء، أضاف موجهًا حديثه إلى أنشيلوتي "يُمكنك غدًا التوقف عن كونك مدربًا لريال مدريد، زيدان يقوم بعمليات الإحماء، فهو متوفر مجانًا. خسارة كأس السوبر ليست درامية لكن تلقي 7 أو 8 أهداف يجعل النتيجة تاريخية وخالدة للأبد. أنشيلوتي سيُطرد وإلا يكون فلورنتينو بيريز قد تغير كثيرًا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

سقوط ريال مدريد بتلك النتيجة الكبيرة جاء رغم تقدمه بالهدف الأول بواسطة كيليان مبابي، لكنه غادر الملعب بعد نهاية الشوط الأول متأخرًا بنتيجة 4-1، ولولا طرد فويتشيك تشيزني حارس مرمى برشلونة في الشوط الثاني لربما زاد الفارق كثيرًا.

يُشار إلى أن الفريق الملكي يعيش وضعًا صعبًا في دوري أبطال أوروبا، حيث يتواجد في المركز الـ20 بـ9 نقاط من 6 مباريات، فيما يحتل وصافة الدوري الإسباني بفارق نقطة عن جاره أتلتيكو مدريد.