كارلوس: لو كنت مسؤولًا لكان نيمار لاعبًا لريال مدريد

في هذه الحالة كان سينضم نيمار إلى ريال مدريد بدلًا من برشلونة وباريس سان جيرمان!

قال أسطورة كرة القدم البرازيلية ونجم ريال مدريد السابق روبيرتو كارلوس إنه لو كان الأمر بيده لكان نيمار موجودًا في الفريق الملكي منذ فترة طويلة.

وكان اسم نيمار قد ارتبط بريال مدريد سواء قبل أن ينضم إلى برشلونة صيف العام 2013، أو بعدها رحل عن الفريق الكتالوني تجاه باريس سان جيرمان.

وحول ذلك، أكد الظهير الأيسر البرازيلي السابق روبيرتو كارلوس في مقابلة مع راديو فوكس الرياضي أنه في حالة لو كان الأمر بيده، فإن نيمار سيكون بالفعل لاعبًا في ريال مدريد.

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وأضاف: "لقد كانت هذه هي أمنيتي بالفعل منذ سنوات، وتمنيت لو كان الأمر متروكًا لي حتى أحققها، ولكن الحياة لا تسير دائمًا كما نريد"

وتابع: "هؤلاء اللاعبون العظماء يجب أن يلعبوا دائمًا في أفضل الأندية في العالم. ريال مدريد اليوم مرجع لأي لاعب. هل تريد الفوز بدوري أبطال أوروبا؟ تعال إلى ريال مدريد"

وأردف: "نيمار الآن سعيد في باريس سان جيرمان، أنا أتواصل معه وأعلم ذلك، لقد شجعته على أن يتخطى كل ما مر به ويمارس كرة القدم بسعادة كما كان يفعل سابقًا، لأن هذا هو نيمار الذي يحب الجميع رؤيته"

وأكمل: "الجميع يستحق فرصة جديدة وأعتقد أن مارسيلو يستعيد أيام تألقه مرة أخرى ليصبح مارسيلو الذي رأيته يلعب بشكل لا يصدق طيلة السنوات الماضية"

وحول رونالدينينو قال: "هو صورة عالمية واسم كبير رغم كل ما يحدث له في الوقت الحالي، ورغم كل هذه المشاكل القضائية فإنه لم ولن يفقد جاذبيته"

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يذكر أن روبيرتو كارلوس قد زامل رونالدينيو لسنوات في المنتخب البرازيلي، وصرح أكثر من مرة بأن مارسيلو أفضل منه، وأن نيمار سيكون أفضل لاعب في العالم مستقبلًا.