كارلوس تيفيز: زوجتي كانت ستقتلني على هذا الانتقال في مسيرتي!

نجم الأرجنتين السابق كشف عن واقعة مثيرة في مسيرته بطلتها زوجته..

فجر الأرجنتيني كارلوس تيفيز نجم يوفنتوس الإيطالي السابق مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكد أن زوجته كانت ستقتله عندما قرر ترك "البيانكونيري" والعودة إلى بلاده للعب في صفوف بوكا جونيورز.

تيفيز، المدرب الحالي لفريق إنديبندينتي الأرجنتيني، كشف عن تفاصيل مثيرة في عودته إلى نادي طفولته في عام 2015 بعد موسمين مذهلين رفقة يوفنتوس.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال تيفيز في تصريحات لصحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية: "كنت أعيش لحظة رائعة في مسيرتي، وعندما قررت العودة إلى الأرجنتين، أرادت فانيسا زوجتي أن تقتلني".

وأضاف: "كل شيء في إيطاليا كان سهلًا جدًا، الإيطاليون مثل الأرجنتينيين، جزء من قبل سيظل هناك إلى الأبد".

تيفيز، الذي عاش مسيرة كروية طويلة استمرت 20 عامًا، فاز خلالها بلقب دوري أبطال أوروبا 2008 رفقة مانشستر يونايتد، بالإضافة إلى عدد من الألقاب الأخرى خلال رحلته، يتولى تدريب إنديبندينتي ومن غير المعروف ما إذا كان سيحاول العمل يومًا كمدرب في أوروبا.

ويسعى تيفيز إلى تحسين أوضاع فريقه على أرض الملعب قبل الموسم الجديد، بعدما احتل إنديبندينتي المركز 24 من بين 28 فريقًا في الدوري الأرجنتيني الموسم الماضي.