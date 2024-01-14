كيف دار الزمن عليك يا سوبر الهلال؟! .. وجهة صادمة تقرب كارلوس إدواردو من العودة للسعودية

البرازيلي حقق 10 بطولات مع الهلال، لكن يبدو أن "سيارة مسيرته تعود للخلف"!

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من قمة التألق في الدوري السعودي مع الهلال إلى وجهة صادمة للكثيرين بل ربما للجميع، قد نرى بها البرازيلي كارلوس إدواردو خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

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"سوبر إدواردو" - كما كان يلقبه جمهور الهلال - مرتبط حاليًا بعقد مع بوتافوجو البرازيلي يمتد حتى نهاية العام الجاري، لكن يبدو أنه قرر الرحيل والعودة من جديد للسعودية، لكن ليس من بوابة دوري روشن ولا حتى دوري يلو للدرجة الأولى الذي سبق وأن لعب به الموسم الماضي مع الأهلي.

وفقًا للصحفي الرياضي في صحيفة الجزيرة "أحمد العجلان" فإن البرازيلي يقترب من التوقيع لنادي نيوم؛ الناشط في دوري الدرجة الثانية السعودي.

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نيوم يتصدر حاليًا جدول ترتيب مجموعته في الدرجة الثانية برصيد 42 نقطة مع بقاء 11 جولة على نهاية الموسم، إذ سيصعد لدوري يلو حال حفاظه على صدارته.

يذكر أن إدواردو بدأ مسيرته في السعودية من بوابة الهلال، الذي قضى به خمسة مواسم، نجح خلالها في حصد عشر بطولات محلية وقارية، قبل أن يرحل مجانًا في صيف 2020.

وفي يناير 2022، بعد فترة في الإمارات مع شباب الأهلي، عاد السوبر للسعودية من جديد، ليلعب مع الأهلي في دوري يلو، لكنه رحل عنه بعد ستة أشهر، لينضم لفريقه الحالي بوتافوجو.

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