"بعد كارثة نهائي كأس الملك" .. الهلال يحسم مصير علي البليهي!

الجماهير الهلالية طالبت برحيله بعد نهائي كأس الملك..

توصلت إدارة شركة نادي الهلال، لقرارها النهائي بشأن مستقبل علي البليهي، مدافع فريق الكرة، والذي ينتهي عقده بعد 20 يومًا.

وكان البليهي قد أثار غضبًا كبيرًا بين جماهير الهلال، أثناء مشاركته في مباراة الديربي أمام النصر، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما نال بطاقة حمراء لضرب المنافس بـ(النطح)، وكان الهلال متقدمًا (1-0)، ليتعادل النصر بعد دقيقة واحدة من طرد البليهي، ويلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي ثم ركلات الترجيح، قبل أن ينجح الحارس الهلالي ياسين بونو في قياده فريقه للتتويج بأغلى الكؤوس.

وذكرت صحيفة "الرياضية"، أن إدارة شركة الهلال، قررت تفعيل بند تمديد عقد علي البليهي، لموسم إضافي، بشكل رسمي، بناءً على اتفاق بين الطرفين، على أن يحظى المدافع الدولي على مميزات عقده السابق نفسها.

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وكانت إدارة الهلال قد توصلت لاتفاق مع البليهي في يناير الماضي، بتمديد عقده لموسم آخر، حيث يعد عنصرًا أساسيًا في كتيبة المدير الفني جورج جيسوس.

وشارك البليهي في 50 مباراة مع الهلال هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف وصنع تمريرة حاسمة، ولعب دورًا في الموسم الاستثنائي الذي شهد تتويج الهلال بألقاب دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس الدرعية للسوبر السعودي.

ويتواجد البليهي في معسكر المنتخب السعودي الأول، حيث يستعد لملاقاة الأردن، الثلاثاء، على ملعب الأول بارك، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة السابعة، ضمن المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.