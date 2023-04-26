كارثة .. اختطاف لاعب دولي في ليبيا

أسرة اللاعب تناشد السلطات الليبية للتدخل وإطلاق سراحه

shahid

لا تسر الأمور في الوسط الرياضي الليبي على ما يرام خلال الساعات الماضية، بعد الكشف عن اختطاف لاعب دولي من قبل مسلحين.

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ليبيا تعاني بشكل عام من وضع أمني غير مستقر منذ ثورة 2011م، وأعلنت الأمم المتحدة من قبل عن قلقها العام بشأن الأوضاع في البلاد.

ووفقًا لموقع " Libya Review" الليبي فإن مجموعة مسلحة قامت باختطاف محمد زعبية؛ لاعب الاتحاد والمنتخب الليبي، إذ انقطعت أخباره عن عائلته منذ 20 من أبريل الجاري، ولم يتوصلوا بعد لمكانه.

وناشدت أسرته الحكومة بالتدخل العاجل، لإطلاق سراحه، خاصةً وأنها لا تعلم تحديدًا مطالب الخاطفين له، خلال تصريحات خاصة لصحيفة "ليبيا المستقبل" قائلة: "اللاعب تعرض بالفعل للاختطاف من قبل عناصر مسلحة، ونطالب بإطلاق سراحه فورًا، ونناشد كافة الجهات المعنية والمسئولين بالدولة التدخل بشكل عاجل لإطلاق سراحه".

ومن جانبه، دعى أحمد حمزة؛ رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، للإفراج الفوري عن اللاعب الدولي، مطالبًا السلطات الدولية بعدم تكرار مثل هذه الممارسات الشنيعة.

زعبية أجرى في فبراير الماضي عملية جراحية في قدمه، ويخضع حاليًا للعلاج الطبيعي، إذ لا يزال يعتمد على عكازين خلال الحركة، وهو ما يزيد وضعه بين يدي المسلحين سوءًا.

جدير بالذكر أن زعبية سبق وخاض عدة تجارب احترافية في الدوريات العربية مع العربي القطري، شبيبة القبائل ومولودية وهران الجزائري، والترجي التونسي.

Shahid