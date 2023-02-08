كارثة مانشستر سيتي وعثرة ليفربول تفتح جنة الميركاتو أمام ريال مدريد!

ريال مدريد يخطط للانقضاض على ميركاتو الصيف!

يضع ريال مدريد أعينه في مانشستر سيتي وليفربول، بحثًا عن حلول لتعزيز تشكيلة الفريق في سوق الانتقالات الصيف المقبل.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أفادت في تقرير صحفي صباح اليوم الأربعاء أن ريال مدريد يهتم بشدة بكل ما يحدث في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي وليفربول، والسبب هو أن وضع كلا الناديين قد ينتهي به الأمر بالفائدة على ريال مدريد في الميركاتو الصيفي.

وأشار التقرير الإسباني إلى أن ريال مدريد يترقب وضع السيتي إذا ما تعرض لعقوبات قاسية من قبل البريميرليج بسبب مخالفات مالية من أجل التحرك للتعاقد مع إرلينج هالاند، بالرغم من أن المهاجم النرويجي انضم للسيتي في الصيف الماضي فقط، لكن لا يمكن ضمان استمرار وجوده في الاتحاد بسبب الأحداث الأخيرة.

وتابع التقرير أنه على الرغم من أن ريال مدريد يمكن أن يستفيد مما يحدث مع السيتي بالتعاقد مع هالاند، فإن النادي الإنجليزي هو المنافس الأقوى لريال مدريد في صفقة جودي بيلينجهام متوسط ميدان بوروسيا دورتموند وإذا تمت معاقبت السيتي فسيكون من الصعب التعاقد مع لاعب دورتموند الشاب، لكن يوجد أيضًا منافس لمدريد في السباق على بيلينجهام، وهو ليفربول.

ووفقًا للصحيفة الإسبانية فإن الريدز منافس أقل للريال بسبب ما يمر به النادي من أزمة رياضية يمكن أن تتركه دون التأهل لدوري أبطال أوروبا المقبل وهذا بلا شك سيؤثر على خطته الاقتصادية والرياضية للموسم المقبل، مما يمهد الطريق للفريق الإسباني في صفقة متوسط ميدان إنجلترا.