"كارثة كبرى واحتمال أقل سوءًا" .. موقف الأهلي من التسجيل في الصيفية بعد قرار اتحاد الكرة

تطورات مرعبة في ميركاتو النادي الأهلي..

SHAHID

في صدمة من العيار الثقيل.. بات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، مهددًا بـ"عدم التعاقد" مع أي لاعب محلي أو أجنبي؛ بعد إعلان اتحاد الكرة رسميًا، عن موعد فتح باب الانتقالات الصيفية.

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لجنة الاحتراف باتحاد الكرة السعودي حددت يوم 18 يوليو 2024، موعدًا رسميًا لفتح باب الانتقالات الصيفية لـ"أندية دوري روشن للمحترفين"، على أن يُغلق في الثاني من سبتمبر لنفس العام.

وفي هذا السياق.. كشف القانوني الرياضي أحمد الشيخي، عن أنه كان من الأفضل للأهلي، فتح باب الانتقالات رسميًا، في شهر يونيو 2024، لضمان تسجيله الصفقات الصيفية الجديدة؛ خاصة أن المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، قد تصدر قرارها النهائي في قضية حرمان النادي من التعاقدات، في يوليو القادم.

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لكن بعد تحديد 18 يوليو لفتح باب الانتقالات الصيفية في السعودية؛ أشار الشيخي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إلى 3 احتمالات تنتظر قلعة الراقي.

القانوني الرياضي أوضح أن الاحتمال الأول؛ هو أن تصدر محكمة "كاس"، قبل تاريخ 18 يوليو، قرارها بخسارة الأهلي للقضية؛ وهُنا لن يسجل النادي في الميركاتو الصيفي القادم ولا في شتاء 2025.

وأضاف: "الاحتمال الثاني الأقل سوءًا؛ أن تقرر المحكمة بعد تاريخ 18 يوليو - أي أثناء فترة التسجيل -، خسارة الأهلي للقضية؛ وفي هذه الحالة سوف يضم الأهلي صفقات جديدة، في الميركاتو القادم، على أن يتم حرمانه من التعاقدات، في يناير 2025 وصيف نفس العام".

وأخيرًا.. أكد أحمد الشيخي، على أن الاحتمال الثالث والذي سيسجل في كتب التاريخ - إن تحقق -؛ هو أن تصدر المحكمة الرياضية "كاس"، قرارًا بفوز الأهلي في القضية، وخسارة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وبالتالي عدم إصدار أي عقوبة على النادي السعودي العملاق.

جدير بالذكر أن "فيفا"، حرم الأهلي بشكل نهائي من التعاقدات، في قضية المستحقات المالية المتأخرة للنجم الجامايكي لويس جرابان، على أن تطبق العقوبة حتى لو تم دفع هذه المبالغ؛ قبل أن يقدّم النادي الجداوي، طلبًا للحصول على "التدابير الوقتية" من المحكمة الرياضية الدولية؛ وهو ما حدث بالفعل.

SHAHID