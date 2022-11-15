فرنسا لا تحتمل.. بنزيما لم يلمس الكرة وخرج مصابًا من التدريبات

بنزيما ليس جاهزًا

عاد كريم بنزيما أخيرًا إلى قائمة المنتخب الفرنسي المشاركة في مونديال قطر 2022، لكن هذه الأخبار السعيدة قد لا تدوم في ظل ما حدث اليوم في تدريبات الديوك.

فبحسب ما ورد من "RMC Sport" فإن مهاجم ريال مدريد قد خرج مصابًا من تدريبات كتيبة المدرب ديدييه ديشان وذلك بعد 15 دقيقة فقط.

وأوضحت القناة الفرنسية أن بنزيما لم يلمس الكرة في تدريبات المنتخب الفرنسي حتى بل خرج مبكرًا للغاية مما يعطي مؤشرًا سيئًا على عملية عودة اللاعب من الإصابة التي كان قد تعرض لها مع الملكي.

🇫🇷 Au bout de 15 minutes de course, Karim Benzema a quitté le terrain d'entraînement des Bleus. Il n'a pas touché le ballon. Les 25 autres joueurs se sont entraînés ensemble mais Varane et Tchouaméni n'ont pas participé à l'opposition. — RMC Sport (@RMCsport) November 15, 2022

في ظل أن القناة أكدت أن رافاييل فاران وأوريليان تشواميني قد تدربا ضمن 25 لاعبًا آخرون، لكنهم لم يشاركوا في المباراة التي أقيمت في آخر المران.

جدير بالذكر أن المنتخب الفرنسي قد وقع في المجموعة الرابعة رفقة تونس والدنمارك وأستراليا، وسيواجه الأخير في أول مباراة له بالمونديال يوم 22 نوفمبر.