كارثة قبل القمة.. ليفربول قد يفقد نجمه ضد مانشستر سيتي!

مازن زكيمازن زكي|
Erling Haaland de Manchester City en acción con Roberto Firmino de Liverpool durante el FA Community Shield en el King Power Stadium el 30 de julio de 2022 en Leicester, Inglaterra.
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ليفربول يعاني قبل مواجهة مانشستر سيتي

المصائب لا تتوقف في ليفربول، هكذا تسير الأمور مع الريدز هذا الموسم، فبعد العديد من النقاط المفقودة مع انطلاقة هذا الموسم، جاءت الإصابات لتزيد من حجم الكوارث.

تعاني كتيبة المدرب يورجن كلوب من العديد من الغيابات قبل مواجهة مانشستر سيتي، ويبدو أن تلك القائمة ستضم لاعبًا جديدًا في خط الدفاع.

حيث نشرت صحيفة "ذا أثلتيك" تقريرها التي تقول فيه إن المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي قد يتغيب عن مواجهة الريدز ضد الفريق السماوي.

حيث لم يشارك في تدريبات يوم الجمعة، ولكنه يخضع إلى المزيد من التقييمات الطبية لمعرفة موقفه قبل المباراة المرتقبة.

وبالتالي فإن يورجن كلوب سيعاني في اختيار التشكيلة الدفاعية لمباراة سيتي حيث يغيب ترنت ألكساندر آرنولد وجويل ماتيب.

Ibrahima Konate Liverpool 2022Getty

وإذا غاب كوناتي، من المتوقع أن يشارك جو جوميز في مركز قلب الدفاع، فيما يتواجد جيمس ميلنر في مركز الظهير الأيمن.

وكان ميلنر قد سبق وأن شارك في هذا المركز بالموسم الماضي ضد مانشستر سيتي أيضًا في أنفيلد، وعانى أمام فيل فودين الذي سجل في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 2-2.

جدير بالذكر أن فريق ليفربول يواجه نادي مانشستر سيتي غدًا ضمن الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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من سيفوز بالدوري الإنجليزي هذا الموسم؟

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  • 10729فريق آخر
41415 الأصوات
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